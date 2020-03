Branilec naslova svetovnega prvaka v motokrosu v najmočnejšem razredu MXGP Tim Gajser je novo sezono začel z drugim mestom. Na prvi dirki v Matterley Basinu v Veliki Britaniji je Gajser padel in v nadaljevanju napredoval na osmo mesto. Na drugi dirki je bil slovenski motokrosist prepričljivo najhitrejši. V skupnem seštevku je bil najboljši Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je v Veliki Britaniji zasedel prvo in drugo mesto.

Gajser je na jugu Anglije začel zelo dobro in v zahtevnih vremenskih razmerah dobil kvalifikacije, tako da je danes lahko kot prvi izbiral startni položaj. V prvi dirki je imel Gajser smolo, saj je že v tretjem zavoju vanj trčil Belgijec Jeffrey Van Horebeek. Gajser je obtičal v gneči in nazadoval na 30. mesto. V nadaljevanju se je prebijal naprej, uspelo mu je napredovati celo do sedmega mesta. Toda v zadnjem krogu je Gajser padel še enkrat, zato je izgubil še eno mesto in dirko končal kot osmi. Najhitrejši je bil Herlings pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem, tretji pa je bil Avstralec Mitch Evans.

Druga dirka je bila povsem v znamenju Gajserja. Hitro se je prebil v vodstvo, nato pa le še povečeval naskok pred tekmeci. Pred Herlingsom je imel na koncu že več kot 23 sekund naskoka, tretji je bil italijanski veteran Antonio Cairoli. »Razmere za dirko so bile zelo težke, saj nam je na določenih mestih močno nagajalo sonce. Potrebna je bila maksimalna zbranost. Sezono sem začel tako, kot sem si lahko le želel,« se je prve zmage v sezoni veselil Jeffrey Herlings, ki je pred začetkom nove sezone podaljšal pogodbo s KTM do konca leta 2023.

V kategoriji MX2 je Slovenijo v Matterley Basinu zastopal Jan Pancar. Z novim moštvom in novim motorjem je kvalifikacije opravil na 26. mestu. Prve dirke ni začel najbolje, saj je skozi prvo merjenje časa pripeljal šele na 35. mestu. Nato se je zbral in iz kroga v krog pridno prehiteval tekmece ter se prebil do 25. mesta. V šestem krogu pa se mu je primerila napaka in zaradi nje je zdrsnil daleč nazaj ter bil na koncu 32. V drugo je Pancar startal bolje in skozi prvo merilno točko na progi pripeljal na 21. mestu. V nadaljevanju dirke, ki jo je motil tudi dež, je nazadoval na 26. mesto. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo v nizozemskem Valkenswaardu.