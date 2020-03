Na Češkem je namreč ogromno gradov, zlasti na jugu, kjer je do leta 1611 kraljevala rodbina Rožembergov, ki so izjemno čislali ribe. Še od tistih časov je jug Češke prepreden z ribniki, tamkajšnje gostilne pa ponujajo številne okusne ribje jedi. Ampak če bi po tipični češki jedi pobarali Pražana, bi kot iz puške izstrelil: »Vepřo-knedlo-zelo!« To je ljudska okrajšava za pečeno svinjino, žemeljne cmoke s slanino in dušeno kislo zelje. Med Čehi so na splošno najbolj priljubljene pečenke, golaž in zrezki, ogromno je cvrtja, vse to pa radi postrežejo z zvrhano mero krompirja v različnih oblikah, cmoki ali svojevrstnimi testeninami. Tamkajšnja kuhinja je v resnici zelo podobna nemški in avstrijski, zato na svoj račun pridejo ljubitelji pečenih svinjskih krač s hrustljavo, v temnem pivu zapečeno kožo in sočnim, povsem mehkim mesom, ki kar samo odstopi od kosti. Poleg pečenih Čehi pogosto strežejo tudi kuhane, dimljene krače, ki jih postrežejo s kislimi kumaricami in solato. Vse to je seveda primerno zaliti s katerim od imenitnih čeških piv. Poleg naštetega je okusna češka kuhinja znana še po vrhunskih sirih, različnih ribjih in gobovih jedeh, nekatere jedi pa so povzeli po kuhinjah številnih priseljencev, tudi azijskih. Na Češkem namreč že tradicionalno živi precej Pakistancev in drugih Azijcev, ki so nekoč množično prihajali na delo v rudnike in tovarne. Ena takih tradicionalnih oziroma ponarodelih jedi, ki jih ponuja skoraj vsaka domača češka gostilna, se imenuje katův šleh, kar bi lahko prevedli kot rabljev bič. S trakovi svinjine ali piščančjega mesa, obilico zelenjave in ostrim okusom nekoliko spominja na jedi iz kitajske kuhinje, ime pa je dobila prav zaradi ostro pekočega okusa. Bolj ali manj pekočo si lahko pripravite po tokratnem receptu.

SESTAVINE • 800 g svinjskega stegna (ali perutninskega fileja), • 3 žlice oljčnega olja, • 1,5 žličke morske soli, • 1 velika rdeča čebula, • šopek mladih čebulic, • 2 stroka česna, • 3 dolge rdeče paprike, • 4 čvrste kisle kumarice, • 1 žličko sladkorja, • 15 ml vinskega ali jabolčnega kisa, • 400 g paradižnika v koščkih, • ostri feferon ali čili po okusu.