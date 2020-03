Že tradicionalno Staroljubljanski zavod za kulturo tudi letos pripravlja prireditev Pozdrav pomladi, v sklopu katere bodo otroci na predvečer svetega Gregorja, torej v sredo, 11. marca, po Gradaščici spustili ladjice s svečkami, ki jih imenujemo tudi barčice svetega Gregorja ali gregorčki.

Namen prireditve je med drugim oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra in starih ljudskih običajev. Po starem julijanskem koledarju se namreč pomlad začne na dan svetega Gregorja, 12. marca. Kot ob tem poudarjajo v zavodu, je to prireditev, s katero se spominjajo starega ljudskega običaja, »ko so se obrtniki s spuščanjem lesenih ladjic z gorečimi svečkami po potokih simbolično poslovili od zime in se veselili, da s prihodom pomladi pri delu ne bodo več potrebovali luči.« Hkrati je gregorjevo tudi praznik zaljubljencev, saj se po ljudskem izročilu na ta dan »ptički ženijo«.

Prireditev bo v Eipprovi ulici 11. marca potekala med 17. in 20. uro, spremljevalni program pa se bo začel že nekaj dni prej. V soboto, 7. marca, bo v Slovenskem etnografskem muzeju ob 11. uri potekala delavnica, na kateri bodo otroci lahko izdelali svoje gregorčke. Izdelovanje pisanih ladjic se bo nadaljevalo tudi v sredo, 11. marca, ob 17. uri, ko delavnico prirejajo v ljubljanskem botaničnem vrtu. Ob tem organizatorji poudarjajo, da posebno pozornost namenjajo razvoju kreativnosti otrok in varovanju okolja. Zato upajo, bodo gregorčki tudi letos izdelani iz naravnih, biološko razgradljivih in ekoloških odpadnih materialov. žir