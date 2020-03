Praznovanje gregorjevega sodi med najpomembnejše tržiške turistične prireditve, tisto, kar ga dela še posebej imenitno, pa je prepletanje dediščine s sodobnostjo. Za priprave in organizacijo skupaj skrbijo občina Tržič, osnovna šola Tržič in Tržiški muzej. Čeprav v Tržiču čevljarskih vajencev ni več, šego vsako leto obujajo otroci tržiških vrtcev in šol, kjer že izdelujejo gregorčke, raznobarvne hišice. Na predvečer sv. Gregorja, 11. marca, bodo tudi letos svoje hišice, opremljene s svečo, spustili po Tržiški Bistrici.

Praznovanje se je že začelo Praznovanje gregorjevega se je v Tržiču že začelo. Nanj opozarjajo hišice, izobešene na treh mostovih, v Qlandiji v Kranju pa je na ogled razstava gregorčkov otrok iz tržiške osnovne šole. Tržiški muzej bo v sodelovanju s kovaškim muzejem v Kropi postavil razstavo o praznovanju gregorjevega nekoč, kar tri razstave bodo na ogled v Tržiču. Posebno slovesno bo 11. marca, ko bodo gregorčki zaplavali po Tržiški Bistrici in se bo v Tržiču od 16. ure dalje mogoče udeležiti delavnic in drugih dogodkov. Že danes v galeriji Atrij odpirajo razstavo z naslovom V gregorčkih oživljena tržiška dediščina. Nastala je v sodelovanju s študenti Višje strokovne šole Šolskega centra Ljubljana, ki so pod mentorstvom prof. dr. Žive Deu med drugim obiskali Tržič in se seznanili s tržiško dediščino oziroma dediščino gregorjevega. Pripravili so osnutke gregorčkov, ki so izdelani prav za razstavo v omenjeni galeriji in prinašajo njihovo videnje šege in dogajanja, povezanega z gregorjevim. Študentje so izročilo in spoznanja o spuščanju luči po vodi povezali z dediščino, ki so jo spoznali v Tržiču, in na tej podlagi je nastalo pet gregorčkov, v katerih se staro izročilo prepleta z novim pogledom na nekdanjo stvarnost.