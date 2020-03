Nogometaši kraljevega kluba so se po porazu proti Levanteju v španskem prvenstvu in Manchester Cityju v ligi prvakov hitro pobrali in v marec krenili z odmevno zmago proti največjemu tekmecu Barceloni. Tri točke in skok na vrh prvenstvene razpredelnice jim je prinesel izvrsten drugi polčas, v katerem jih je v 71. minuti v vodstvo popeljal 19-letni Vinicius Junior, zmago za končnih 2:0 pa je v sodnikovem dodatku potrdil Mariano Diaz.

»Glede na to, kako smo igrali v obrambi in napadu, je naša zmaga zaslužena,« je po tekmi novinarjem dejal trener Madridčanov Zinedine Zidane. »Za nami je nekaj zelo zapletenih tednov, a ko se nam je ponudila priložnost, da stvari spreobrnemo, smo jo pograbili. A to ne spremeni ničesar. Pred nami je še dolga pot. Osvojili smo tri pomembne točke, vendar nas čaka še kar nekaj zahtevnih tekem,« je še pristavil Francoz, ki je proti Kataloncem prekinil šest let trajajoč niz brez zmage na Santiagu Bernabeuu.

Barcelona je sicer prevladovala v prvem polčasu, v drugem pa pokazala premalo odločnosti. Njihovega glavnega zvezdnika Lionela Messija je izvrstno zaustavil Casemiro in poskrbel, da Argentince mreže ni zatresel še na šestem zaporednem clasicu. »V prvem polčasu smo igrali zelo dobro, v drugem pa imeli smolo, saj je Real zadel, potem ko se je žoga odbila od Gerarda Piqueja v gol. Imeli smo izvrstno priložnost, da povečamo svojo prednost v prvenstvu, a nam ni uspelo. Sezona je še dolga, v spominu pa nam more ostati dobra igra v prvem delu obračuna,« je misli strnil vezist Barcelone Sergio Busquets.

Real Madrid, ki ima sedaj točko prednosti pred Katalonci, v naslednjem prvenstvenem krogu sicer čaka gostovanje pri Real Betisu, medtem ko Barcelona na Camp Nouu gosti Real Sociedad.