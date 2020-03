Za nogometaše v prvi slovenski ligi ni počitka. Evropski ritem dveh tekem na teden že danes popoldne prinaša uvodno tekmo 24. kroga v Kidričevem, kamor prihaja vodilna, a razglašena Olimpija. Aluminij bi se z zmago povzpel na prvo mesto, ki ga Ljubljančani ohranjajo predvsem zaradi spodrsljajev neposrednih konkurentov. Olimpija je brez zmage že od 1. decembra lani, ko je dobila mestni obračun z Bravom. Spomladi je na treh tekmah osvojila le dve točki in glede na igralski kader razočarala tako z igro kot s pristopom. Soliden vtis je pustila le v prvem polčasu otvoritvenega derbija v Mariboru, nato pa doživela šokanten domači poraz s Triglavom in iztržila le točko v Velenju. Jutrišnji nogometni spored bodo popoldne odprli spomladi še vedno neporaženi Bravo in skromne Domžale, vrhunec bo štajerski derbi med Celjem in Mariborom. Zvečer se bosta v Fazaneriji pomerila Mura in Rudar. Zadnja tekma 24. kroga bo v četrtek v Sežani, kjer bo gostoval Triglav, ki je s sedmimi točkami najuspešnejše moštvo spomladi.

Aluminij – Olimpija danes ob 16. uri, sodnik: Šmajc Trenerji pri Olimpiji so izgubljali službe že zaradi manjših spodrsljajev, kot so se Ljubljančanom zgodili na zadnjih treh tekmah. Nič nenavadnega, da Milana Mandarića mineva potrpljenje tudi s Safetom Hadžićem, če kriterijem ni ustrezal niti dvojni prvak Igor Bišćan. Potem ko je Hadžić jeseni izoliral garderobo od dvornih iger, ima spomladi očitne težave z motivacijo igralcev. Mandarić ima veliko prišepetovalcev, ki Hadžiću ob vsakem zdrsu žagajo vejo, a predsednik velikih odločitev ne bo sprejemal do petkove vrnitve z oddiha v ZDA. »Mandarić v tem času komunicira z direktorjem Markom Čepelnikom in tehničnim vodjem Boštjanom Gasserjem. Vse poteka normalno,« je o tem, koga je glavni plačnik ljubljanskega pogona po tretji spomladanski tekmi Olimpije brez zmage poklical v Ljubljano, povedal Safet Hadžić. Mandarić je že pozimi po propadlem drugem poskusu prodaje kluba napovedal, da bo naredil vse, da bo Olimpija postala prvak. Med vrsticami glede na njegovo dosedanje delovanje to pomeni, da lahko Hadžića na ljubljanski klopi rešijo samo zmage. »Jaz sem vodja ekipe in glavni krivec za slabe rezultate. Imam nalogo, da igralce dvignem po slabih predstavah. Ekipa mora pozitivno razmišljati, saj v kriznem obdobju nujno potrebujemo zmago,« se zaveda Hadžić. Pa ve tudi, kako ujeti zmagoviti ritem? Pozna razloge, zakaj se je Olimpiji začelo zatikati? »Ko se zgodi padec, odločajo različni dejavniki. V Velenju smo imeli štirinajst kotov in dvajset strelov, a smo zadeli samo enkrat. Prizadevamo si, da čim prej dosežemo zmago, ki bi nas dvignila. Vsi delamo napake, tudi sodniki. Morda se ne bi pogovarjali o krizi Olimpije, če bi nam v zadnjih treh krogih piskali dve enajstmetrovki,« je analiziral Hadžić. Ljubljančanom ne ustreza igranje po razritih igriščih, kakršnega bodo deležni tudi v Kidričevem. Ob poškodovanih Jurčeviću in Lupeti bo manjkal še kaznovani Menalo. »Proti Olimpiji moramo zmanjšati število izgubljenih žog in z borbeno predstavo narediti vse, da točke ostanejo doma. Čaka nas zahtevna tekma,« meni mladi vezist Aluminija Nik Marinšek. Naš namig: 2.