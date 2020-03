Kapetan celjskih nogometašev Mitja Lotrič je edini igralec v prvi slovenski ligi, ki je v vseh treh spomladanskih krogih osvojil točke v Dnevnikovi rubriki Igralec kroga. Potem ko je bil drugi in tretji, je za nedeljsko predstavo v Domžalah (1:1) prejel največ točk žirije in se v skupni razvrstitvi povzpel na drugo mesto s petimi točkami zaostanka za vodilnim Rokom Kronavetrom.

Ni dvoma, da je Mitja Lotrič eden najbolj kreativnih igralcev slovenskega prvenstva. Z enajstimi doseženimi zadetki in sedmimi asistencami je najnevarnejši posameznik v celjskem moštvu. Udaril je tudi v nedeljo v Domžalah, ko so Celjani ravno prek kapetana povedli v prvem polčasu, a so kasneje zapravili prednost. Praktično vse nevarne celjske akcije gredo prek Lotriča, ki je prevzel vlogo vodje. V knežje mesto se je preselil januarja 2018 in se začel hitro uveljavljati. Kot je povedal v enem od intervjujev, mu ugaja, da mu trener Dušan Kosić dovoljuje svobodo v igri. V letošnji sezoni je zapolnil vrzel po odhodu Rudija Požega Vancaša v Maribor in s soigralci cilja na uvrstitev v evropski pokal.

Mitja Lotrič je sicer Prekmurec, ki je nogometno kariero začel v klubu Puconci. Ko je dopolnil šestnajst let, je zaigral za prvo moštvo Mure in izpolnil najstniške sanje. Njegov nesporni talent so opazili tudi reprezentančni trenerji in mu ponudili priložnost v različnih starostnih kategorijah izbrane vrste. Ob polnoletnosti je zaradi poškodbe kolena skorajda ostal brez nogometa, a je bil tako vztrajen, da se je uspešno vrnil po treh operacijah meniskusa in hrustanca. Ko je prestal rehabilitacijsko obdobje, je vrnitev na zelenice dočakal v dresu Kopra. Kasneje se je za leto dni preselil k Rudarju v Velenju, nato pa še na Ciper, a pod taktirko Luke Elsnerja ni veliko igral. Selitev v Celje je bil zanj zadetek v polno. Do novega izziva.