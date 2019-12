Čeprav se veliko govori o krizi in zmanjšanju proizvodnje, bo leto 2020 na avtomobilskem področju prineslo obilo novosti. Skupna točka domala vseh je takšen ali drugačen način elektrifikacije, saj skorajda ne bo več modela, ki ne bo na voljo vsaj v blagohibridni različici, če že ne kot pravi ali priklopni hibrid, obilo pa bo tudi povsem električnih novosti, ki jih bodo predstavile tudi znamke, ki takega avtomobila doslej niso imele. In ko že omenjamo slednje – zdaj dejansko domala ne bomo več našli niti znamke brez športnega terenca, saj bo svojega prvega z imenom DBX predstavil celo Aston Martin. Da, tudi »Bondova« znamka bo imela po novem družinsko uporaben avtomobil, saj se bo DBX lahko pohvalil s kar 632-litrskim prtljažnikom.

Prevladujejo športni terenci

Veliko pomembnih novosti, ki bodo zaznamovale evropsko in slovensko avtomobilsko leto 2020, so sicer predstavili že v letošnjem letu. V prvi vrsti pri tem mislimo na osmo generacijo volkswagna golfa, ki bo zagotovo najpomembnejša novost prihajajočega leta tudi za slovenske kupce (naprodaj bo marca), ob bok pa se mu bo postavil, kot pravijo pri Volkswagnu, po hrošču in golfu avtomobil, ki bo predstavljal novo znamkino prelomnico – ID.3. Pomembna novost, o kateri smo iz prve roke že pisali, bo tudi druga generacija malega SUV renaulta capturja, ki bo pri nas verjetno že januarja, v isti koš z omenjenimi pa lahko uvrstimo še četrto generacijo škode octavie, ki naj bi k nam zapeljala marca, pa malčka peugeota 208 in toyoto yaris…

Seveda pa bo še bistveno več novosti, ki nam jih doslej še ni uspelo videti ali pa jih celo še niso razkrili (nekaj jih predstavljamo tudi na fotografijah, ki morda še ne razkrivajo čisto natančne končne verzije). V prvo skupino spada denimo novi fordov mali športni terenec puma, ki obeta ogromno, a bo uspešnost njegove prodaje kakopak močno odvisna od cene – v Nemčiji naj bi stala najmanj 23.150 evrov. V dolžino bo merila 4,19 metra, premogla bo 456-litrski prtljažnik, na voljo bo tudi v blagohibridnih različicah. Malce večji bo medtem njen konkurent peugeot 2008, ki se bo predstavil v drugi generaciji, s katero bo s 4,16 zrasel na 4,3 metra, prtljažnik bo pogoltnil 434 litrov, na voljo bo z novim in izpopolnjenim tako imenovanim i-cockptiom, pogoni pa bodo bencinski, dizelski in električni. Enako bo veljalo še za enega konkurenta opla mokko, katere druga generacija bo prav tako imela bencinske (od 73 do 114 kW oziroma od 100 do 155 KM) in dizelske motorje (73 in 96 kW oziroma 100 in 130 KM), ob koncu leta pa, tako kot pri malčku corsi, pride tudi povsem električna različica. Električnega SUV bosta predstavila tudi Volkswagen, imenoval se bo ID.4, in Mazda, katere MX-30 bo zanimiv tudi zaradi manjših in zadaj vpetih zadnjih bočnih vrat, medtem ko utegne ob koncu leta svojega električnega križanca na ceste poslati tudi Škoda. Pri tretji generaciji nissana qashqaija se medtem obeta priklopni hibrid, tovrstno različico pa bodo dobili tudi citroën C5 aircross (električni doseg do 50 kilometrov), kia Xceed (60 kilometrov) opel grandland X (enak doseg kot C5) ter toyota RAV4 (enak doseg kot Xceed). Kia niro bo medtem na voljo kot hibrid, priklopni hibrid in električno vozilo, prihaja pa tudi novi sorento, kasneje tudi kot hibrid. In premijski proizvajalci? Med SUV bo Audi prenovil Q5, električni e-tron bo dobil »kupejevsko« različico sportback, BMW bo ob koncu leta predstavil elektrificiranega X3 z oznako iX3 (doseg med 400 in 500 kilometri), Mercedes pa drugo generacijo svojega najmanjšega športnega terenca GLA, ki bo denimo v najmočnejši različici premogel 310 kW (422 KM), v priklopno-hibridni različici GLA 220 e pa naj bi zgolj na elektriko zmogel prevoziti kar 70 kilometrov.