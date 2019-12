Res je: med pisanjem zgodb o vlogah avtomobilov v različnih filmih smo večkrat zasledili mnenja, da bi jo kakšen film povsem dobro odnesel tudi brez njih. Da je režiser denimo s kakšno sekvenco avtomobilskega preganjanja in posledičnega veriženja pločevine želel kar malo na silo dodati nekaj akcijskih kadrov, ki pa na zgodbo ali končni vtis niso imeli nikakršnega pozitivnega vpliva. No, na drugi strani pa je zagotovo še bistveno več avtomobilov in z njimi povezanih kadrov, brez katerih bi filmi izpadli povsem drugače, skromnejše, slabše. Pri čemer v prvi vrsti seveda pomislimo na številne avtomobile tajnega agenta 007 Jamesa Bonda, ki so postali vsaj tako pomemben del franšize, kot so M, Q ali Monneypenny ter predstavitev z besedami »Bond. James Bond.« Ali pa naročanje vodke martini, »pretresene, ne premešane«.

Česa drugega kot to, da bo avtomobil pomembno vlogo odigral tudi v novem Bondovem filmu z naslovom Ni čas za smrt (No time to die), ki ga bomo na velikih platnih dočakali aprila, tako kakopak ni bilo pričakovati. No, takisto pa prav zagotovo ne, da bodo avtomobili (da, v množini) odigrali tako veliko vlogo. Ne, nismo imeli kakšnega privilegija, da bi film videli toliko vnaprej, omenjeno je mogoče povsem brez zadržkov zaključiti že iz prvega kratkega napovednika za film v kombinaciji z nekaterimi napovedmi s sedeža podjetja Aston Martin.

Vračata se legendi

Da, prav aston martini bodo znova glavno prevozno sredstvo britanskega tajnega agenta, ki ga bo petič in zadnjič upodobil Daniel Craig. V prvi vrsti bo tako marsikoga navdušil povratek edinstvenega, ikoničnega, legendarnega DB5, ki ga je kot prvi Bond že davnega leta 1964 v tretjem filmu iz serije (Goldfinger) vozil Sean Connery. DB5 se tokrat pojavi že na začetku napovednika, ko se Bond skupaj z doktorico Madeleine Swann (Lea Seydoux) vozi po južnoitalijanskem mestu Matera in poskrbi za atraktiven manever z odnašanjem zadka, še atraktivnejši pa je kader na koncu. Ta med drugim razkrije, da bo Bondov tokratni DB5 neprebojen, saj mu do živega ne pride niti rafal strelov nepridipravov iz različnih orožij, ob tem pa bo opremljen z mitraljezoma, ki pokukata izza prednjih žarometov. Bond pri tem izvede obrat na mestu za 360 stopinj in prerešeta nasprotnike, pri čemer je z »avtomobilskega vidika« bolj zanimivo to, da pri tem nastradajo tudi vozila kriminalcev, med katerimi opazimo tudi atraktivnega maseratija quattroporteja, lancio thesis ter številne range roverje in jaguarje.

Na bogato zgodovino Bondovih avtomobilov nas bo v No time to die očitno spomnil tudi aston martin V8 vantage letnika 1977. V njem namreč v napovedniku Bonda vidimo za volanom v Londonu, sicer pa gre za prav enak avtomobil, z identično registrsko številko, kot ga je imel v vlogi 007 Timothy Dalton leta 1987 v filmu Dih smrti (The living daylights). Le da, vsaj za zdaj, ni opaziti, da bi imel opcijo, s katero se je v omenjenem filmu postavil na smuči, ali pa vgrajene laserje oziroma rakete. A kdo ve, morda naposled vseeno dočakamo tudi to.