Čeprav je začetek sezone nakazoval na to, da Krka to pot ne bi smela imeti težav z obstankom v ligi ABA, so se stvari v zadnjem obdobju začele zapletati. Novomeščani imajo sicer pred zadnjima Mego in Igokeo dve zmagi prednosti, a tekem je še veliko, dolenjsko moštvo pa bo moralo dvigniti formo in predvsem ne izpuščati priložnosti, kot je bila zadnja proti FMP, ko so sredi zadnje četrtine že vodili za enajst točk, nato pa klonili. Trener Vladimir Anzulović si je v želji po boljših predstavah zaželel okrepitev in jo tudi dobil. V Novo mesto je pred sila pomembnim obračunom 13. kroga jadranskega tekmovanja proti Zadru prišel 32-letni in 192 centimetrov visoki bosansko-hercegovski branilec Muhamed Pašalić, ki je v prvem delu sezone igral za grški Panionios.

Zadar prekipeva od samozavesti Vprašanje je, koliko bo lahko Pašalić soigralcem pomagal že na tekmi proti Zadru, saj je treniral le tri dni, a če ne drugega, je nov obraz za dolenjsko moštvo dodatna motivacija, za branilce pa spodbuda po dokazovanju in ohranjanju minutaže. Eden takih je gotovo Paolo Marinelli, ki v letošnji sezoni ne blesti, a je v zadnjih tekmah začel kazati znake »življenja«. Zadar bo v dvorani Leona Štuklja prekipeval od samozavesti, saj je na zadnjih dveh tekmah ugnal glavna kandidata za naslov prvaka, Crveno zvezdo in Budućnost. Trener Danijel Jusup je po prihodu s pomočjo nekaj okrepitev povsem spremenil obraz moštva, ki igra precej bolje pred domačimi navijači, v gosteh pa slasti zmage še ni okusilo. Podobno velja za Krko, ki je edino zmago v gosteh dosegla v 2. krogu ravno v Zadru. »Po dveh tekmah v ligi ABA v gosteh se znova vračamo v domačo dvorano. Zavedamo se, da je Zadar v dobri formi, a pred našimi navijači se ne bojimo nikogar in odkrito računamo na zmago,« je jasen Vladimir Anzulović, ki se zaveda, da bi zmaga proti Zadru pomenila gromozanski korak k obstanku v ligi.

Rimac opozarja na pasti V opoldanskem nedeljskem terminu bo na sporedu prvi slovensko-hrvaški obračun 13. kroga lige ABA. Olimpijo čaka gostovanje v Zagrebu pri Ciboni, ekipi, ki se prav tako bori za obstanek. Na papirju torej nasprotniku, kjer je zmaga obvezna, če se želijo Ljubljančani boriti za najboljše izhodišče po rednem delu tekmovanja. A kako težko je v praksi priti do uspeha proti takšnim ekipam, so zmaji občutili pred tednom dni, ko so v Tivoliju potrebovali dva podaljška in veliko sreče, da jim je uspelo proti Megi. »Cibona je trenutno v položaju, ki za zagrebško ekipo še ni nevaren, a je vsaka tekma tudi za Zagrebčane sila pomembna, zato bodo zagotovo na parket stopili visoko motivirani. Če imamo v mislih zadnjih nekaj tekem, moramo zaigrati previdno in pazljivo, saj si zmag nismo priigrali tako zlahka, še posebno pa to velja za obračun z Mego. Kljub velikemu številu zadetih metov za tri točke naših tekmecev nam je uspelo najti pot do zmage, kar je tudi najpomembnejše,« je med vrsticami igralce na pasti, ki jih prinaša tekma s Cibono, opozoril trener Slaven Rimac.