Čeprav šteje komaj štiri leta, je mala Skylar že velika oboževalka Luke Dončića. Tako lahko razumemo njen odziv, ko ji starša zaradi pozne ure nista dovolili ogled tekme slovenskega košarkarskega asa. Deklico iz Houstona je to tako zelo razburilo, da ni mogla skrivati solz.

Fighting bedtime because she wants to watch @luka7doncic play basketball. That’s my girl @dallasmavs @mcuban #MFFL pic.twitter.com/xF1LRbAEGc

Reakcijo štiriletnice je posnel njen oče, posnetek pa objavil na družbenem omrežju twitter, kjer si ga je ogledalo skoraj 250.000 ljudi. Spregledali ga niso niti pri Dončićevem klubu Dallas Mavericks, ki se je izkazal z lepo gesto in Skylar povabil na tekmo proti San Antoniu, na kateri je Dončić zaigral prvič po poškodbi gležnja.

She gets to see Luka! No more tears because Skylar & her dad @tim_yeager are here from Houston and ready to cheer on @luka7doncic & the Mavs! #MFFLpic.twitter.com/lXTKonwh2H