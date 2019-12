Razvrstitev na koncu tega nekoliko skrajšanega smuka, šlo je za nadomestno tekmo za odpadli smuk v Val Gardeni, je bila Paris na prvem, Feuz na drugem mestu in Mayer na tretjem mestu. Gre vsekakor za pričakovano in nič kaj presenetljivo trojico na zmagovalnem odru. Paris je letošnji aktualni superveleslalomski svetovni prvak iz Areja, Feuz je svetovni smukaški prvak (2017) in olimpijski superveleslalomski podprvak (2018), Mayer pa dvakratni olimpijski prvak v smuku in superveleslalomu (2014, 2018).

Paris je vpisal še peto zmago na tekmah za svetovni pokal v Bormiu, štiri od teh so smukaške. Vsega skupaj pa je v svetovnem pokalu zbral že sedemnajst zmag, trinajst od teh prav v kraljevski disciplini.

Južni Tirolec, ki govori bolje nemško kot italijansko, je dobil zadnje štiri smuke v Bormiu. Lani je zmagal tako na superveleslalomu kot smuku. Na vrhu smuka je bil tudi leta 2017. Prvič pa je na tem smuku zmagal leta 2012. Zelo hiter je bil že v četrtek na treningu, z drugim najboljšim časom. A je imel še dovolj rezerve tudi za tekmo.

Slovenci zelo zadržani Slovenci niso krojili razpleta prvega od dveh smukov na Stelviu in so daleč od smukaške kondicije, ki je denimo na Stalviu krasila prvega slovenskega smukaškega junaka Andreja Jermana, ki je slovito smukaško strmino pokoril pred desetimi leti. Že na edinem treningu, tega so zaradi spremenjenega urnika opravili v četrtek, so bili predstavniki slovenske smukaške vrste povsem neopazni. Zelo zadržane vožnje so s treninga prenesli tudi na današnjo tekmo za mesta na repu uvrščenih, za uvrstitve od 39. do 52. mesta. Martin Čater, ki je bil na treningu edini od slovenskega kvarteta z zaostankom pod tremi sekundami (+2,81), je bil na tekmi za skoraj sekundo počasnejši (+3,52). Še vedno pa je bil na 39. mestu najhitrejši Slovenec. Miha Hrobat (47.; +4,37), Klemen Kosi, lani je na smuku v Stelviu grdo padel in dobil udarec v nos in obraz, je zaostal 5,12 sekunde (51.), Boštjan Kline pa je slovenske nastope na 52. mestu zaokrožil z zaostankom 5,14 sekunde. V soboto bo v Bormiu še en smuk, v nedeljo pa bodo alpski smučarji koledarsko leto 2019 končali z alpsko kombinacijo s superveleslalom in slalomom. Po treh smukih je na vrhu seštevka discipline zmagovalec Beaver Creeka Feuz (240 točk), Paris je drugi (204), Nemec Thomas Dressen (141), ki je zmagal na smuku v Lake Louisu, pa tretji. Paris je v skupnem seštevku skočil na drugo mesto, za vodilnim smučarjem sezone Norvežanom Henrikom Krisstoffersenom (379 točk) zaostaja 30 točk. Slovenski tabor veliko pričakuje od nedeljskega nastopa Štefana Hadalina, dobitnika srebrne medalje v kombinaciji v Areju, ki se bo pridružil slovenski smukaški četverici.