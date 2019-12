#video Odlična vrnitev Dončića po poškodbi

Ljubitelji košarke tostran in onstran Atlantika so le dočakali vrnitev Luke Dončića na parkete po poškodbi gležnja. Dvajsetletni slovenski košarkar je bil prvi strelec Dallasa za domačo zmago proti San Antonio Spurs s 102:98. Ljubljančan je v 33 minutah igre dosegel 24 točk, 10 skokov in osem podaj.