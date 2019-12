Novica je razburila nemško nogometno javnost, mnogi menijo, da nadarjeni Nuebel dela veliko napako.

»Neuer bo zagotovo še branil tri ali štiri leta. Je kapetan, dokler bo on v klubu in če bo zdrav, bo vedno imel prednost pred konkurenti. Bayern ima dovolj dobrih vratarjev, Sven Ulreich je to dokazal že velikokrat, ko je moral v ogenj zaradi poškodb Neuerja,« je domnevni prestop komentiral legendarni nemški vratar Sepp Meier.

»Nuebel je predober za na klop. Verjamem, da si želi igrati in ne nekaj let sedeti na klopi. To bo korak nazaj v njegovi karieri,« meni svetovni prvak iz leta 1974, z njim se strinjata še dva nekdanja nemška reprezentanta Bodo Illgner in Jens Lehmann, medtem ko ima Toni Schumacher enostavno obrazložitev: "Ko te pokliče Bayern, tega enostavno ne moreš zavrniti. Nueblu ne bo škodovalo, če bo nekaj let rezerva. Imel bo odličnega mentorja in bo ob njem samo še napredoval."