Ob Oblaku sta kandidata za najboljšega vratarja še Gianluigi Buffon iz Juventusa in Manuel Neuer iz Bayerna. Za najboljšega branilca kandidirajo Marcelo, Sergio Ramos (Real) in Leonardo Bonucci (zdaj Milan, prej Juventus), za najboljšega vezista Casemiro, Toni Kroos in Luka Modrić (vsi Real), za najboljšega napadalca pa Cristiano Ronaldo (Real), Paulo Dybala (Juventus) in Lionel Messi (Barcelona).

Kandidate je izbralo 32 trenerjev klubov iz skupinskega dela lige prvakov in 55 novinarjev. Nagrade bodo podelili 24. avgusta v Monacu.