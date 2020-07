Vratar najtrofejnejšega nemškega nogometnega kluba Bayerna iz Münchna Manuel Neuer se je znašel na naslovnici spletne strani največjega nemškega tabloida Bild. Pozornost je pritegnil med sproščenim rajanjem na hrvaški plaži, ko je v družbi več moških prepeval pesem proustaškega hrvaškega pevca Marka Perkovića – Thompsona. Pesem Ljepa li si, ki se je po zaslugi moderne komunikacijske tehnologije in snemalca razširila s plaže na svetovni splet, sicer našteva predele Hrvaške, med njih pa šteje tudi Herceg-Bosno. Slednja je območje Bosne in Hercegovine, ki so ga Hrvati tekom vojne v 90-ih želeli priključiti Hrvaški.

Neuer ni bil edini pevec v zborčku, ki je branil barve nemškega nogometnega velikana. Družbo mu je delal v nemškem Gelsenkirchnu rojeni Hrvat Toni Tapalović, ki je Neuerjev prijatelj in trener vratarjev pri Bayernu. Pri Bildu se sprašujejo, če je Neuer vedel, kaj poje, ob tem pa dodajajo, da je vratar s svojim početjem požel veliko podpore med hrvaškimi spletnimi uporabniki, med Bošnjaki in Srbi pa je zaznati zelo odklonilne odzive. Pri Bildu so opozorili še Thompsonovo prepevanje pesmi Jasenovac i Gradiška Stara, »ki slavi zločine ustašev, hrvaških fašistov in nacističnih zaveznikov v drugi svetovni vojni.«