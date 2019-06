Spomladanski del kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020 se je končal s tekmami, odigranimi v skupinah C, E, H, I in J. Na 13 obračunih je bilo doseženih kar 43 zadetkov – največ v Mainzu, kjer se je Nemčija poigrala z Estonijo. Štirikratni svetovni prvaki so že ob polčasu vodili s 5:0, kar jim je v kvalifikacijah nazadnje uspelo pred 13 leti proti San Marinu. Obračun so na koncu dobili z 8:0 in zabeležili najvišjo zmago po letu 2014, ko so v polfinalu svetovnega prvenstva s 7:1 ponižali Brazilce. Moštvo selektorja Joachima Löwa je navdušilo s kombinatorno igro in vpisalo kar 998 podaj, od tega 947 uspešno končanih.

V njihovih vrstah se je med nesmrtne zapisal vratar in kapetan Manuel Neuer, saj je v svojem 88. nastopu za reprezentanco ostal nepremagan še na 37. tekmi, s tem pa prehitel prejšnjega nemškega rekorderja Seppa Maierja.

Po nenadejanem porazu proti Turčiji (0:2) so se v gosteh nad Andoro znesli Francozi in jo ugnali s 4:0. Kako dominantni so bili aktualni svetovni prvaki, pove podatek, da je kar sedem njihovih nogometašev imelo več uspešno zaključenih podaj kot celotna ekipa Andore (59). Enega od štirih zadetkov je sicer prispeval tudi mladi zvezdnik PSG Kylian Mbappe, ki mu je uspel prav poseben mejnik, saj je dosegel stoti zadetek v svoji profesionalni karieri. Za nameček je napadalec izenačil dosežek rojaka Jeana Nicolasa in postal drugi Francoz v zgodovini, ki je pred svojim 21. letom za galske peteline zabil vsaj 13 golov.

Obračun večera je bil odigran v Torinu, kjer so Italijani gostili Bosno in Hercegovino. Ta je polčas dobila z 1:0, potem ko je gostitelje po kar 600 minutah brez prejetega zadetka premagal Edin Džeko. Po zasuku so se zmage z 2:1 vseeno veselili Italijani in ob neupoštevanju prijateljskih dvobojev pred domačimi gledalci ostali neporaženi še na 50. tekmi (39 zmag in 11 remijev). »Svojim igralcem nimam kaj očitati, saj so igrali dobro. Ustvarili smo si dovolj priložnosti, da bi lahko iztržili pozitiven izid. Smo razočarani, saj verjamem, da smo si zaslužili točko,« je dejal selektor BiH Robert Prosinečki.

V njihovi skupini J je za presenečenje poskrbela Armenija, ki je bila v Atenah s 3:2 boljša od Grčije. Za Armenijo je bila to sploh prva zmaga proti evropskim prvakom iz leta 2004, proti katerim pred torkovim obračunom ni še nikoli zabila gola.

Kvalifikacije za EP 2020, izidi torkovih tekem, skupina C: Nemčija – Estonija 8:0, Belorusija – Severna Irska 0:1, skupina E: Madžarska – Wales 1:0, Azerbajdžan – Slovaška 1:5, skupina H: Islandija – Turčija 2:1, Andora – Francija 0:4, Albanija – Moldavija 2:0, skupina I: Belgija – Škotska 3:0, Rusija – Ciper, Kazahstan – San Marino 4:0, skupina J: Italija – BiH 2:1, Grčija – Armenija 2:3, Liechtenstein – Finska 0:2.