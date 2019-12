Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je konec novembra zavrnil pritožbe župana Zorana Jankovića, nekdanjega direktorja Energetike Ljubljana Hrvoja Draškovića in še treh soobdolženih na obtožnico specializiranega državnega tožilstva. V sedaj pravnomočni obtožnici tožilstvo Draškoviću očita zlorabo položaja, ker je kot direktor javnega podjetja Energetika od Grepa kupil prostor za centralno hladilno strojnico v Stožicah in zanjo po kvadratnem metru plačal več kot za stanovanje v prestolnici. To naj bi storil le zato, da bi takrat že finančno obubožani Grep pridobil potrebna sredstva za dokončanje športnega parka Stožice. K temu pa naj bi ga po prepričanju tožilstva napeljal ravno ljubljanski župan Zoran Janković, ki se bo torej moral zagovarjati zaradi napeljevanja h kaznivemu dejanju.

Županu, njegovemu starejšemu sinu Damijanu Jankoviću, nekdanjima direktorjema Grepa Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki ter nekdanjemu lastniku družbe Baza Dante Boštjanu Stamejčiču pa tožilstvo očita še pranje denarja. In sicer naj bi leta 2011 oprali del denarja, ki izvira iz plačila Energetike za poslovni prostor v Stožicah. Iz sklepa o zavrnitvi pritožb na obtožnico je razvidno, da je le nekaj dni po prejemu obroka plačila za poslovni prostor Grep 500.000 evrov nakazal družbi Baza Dante, ki jo je sicer vodil Stamejčič, vendar tožilstvo verjame, da je bil ta le slamnati lastnik in da je poslovne odločitve za Bazo Dante sprejemal Damijan Janković. Baza Dante je nato slabih 400.000 evrov še isti dan nakazala družbi KLM Naložbe, ta pa je nato 100.000 evrov nakazala na osebni račun župana, del denarja pa na račune drugih članov družine Janković in zaposlenih v Electi inženiring.

Zagovorniki obdolženih so v pritožbah na obtožnico poudarjali, da ni bil podan utemeljen sum, da bi njihove stranke storile očitana kazniva dejanja. Jankovićevi zagovorniki so obtožnico izpodbijali z zatrjevanjem, da Drašković ni storil kaznivega dejanja in da torej ni bilo nikakršnega napeljevanja. Glede obtožb o pranju denarja je Jankovićeva obramba zavzela podobno stališče: ker Drašković ni storil nič kaznivega, denarni tok, ki ga je opisalo tožilstvo, ne more izvirati iz kaznivega dejanja in potemtakem ne gre za pranje denarja.

Za Jankovića je to že druga pravnomočna obtožnica, ki mu očita kazniva dejanja v povezavi s Športnim parkom Stožice. V drugem postopku mu tožilstvo očita, da je s podpisom domnevno fiktivne najemne pogodbe Grepu pomagal preslepiti konzorcij bank, da so stoženskemu gradbincu odobrile stomilijonsko posojilo. Specializirano državno tožilstvo pa je v začetku letošnjega oktobra vložilo še obtožnico zaradi domnevne zlorabe položaja, saj da je družbi Grep za 1,4 milijona evrov preplačal dela pri sanaciji gramozne jame v letih 2008 in 2009.