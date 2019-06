Energetika Ljubljana naj bi po posredovanju župana za tri milijone evrov kupila prostore za hladilno strojnico v Stožicah od graditelja omenjenega kompleksa, družbe Grep, čeprav ta sploh ni bil lastnik, ampak je imel le stavbno pravico. Ob tem naj bi bilo v že prej podpisani pogodbi določeno, da bo Energetika prostore dobila brezplačno, navaja Siol.

Na tožilstvu so za portal potrdili, da bodo v teh dneh vložili obtožnico zoper šest fizičnih in eno pravno osebo. Imen niso razkrili, naj pa bi bili od fizičnih oseb ovadeni Janković, njegov sin in šef Electe Damijan Janković, direktor Energetike Ljubljana Hrvoje Drašković, Zlatko Sraka iz Energoplana, Uroš Ogrin iz Gradisa ter Boštjan Stamejčič iz Baze Dante.

Sodišče je junija 2016 potrdilo zahtevo za preiskavo, maja 2017 je bil Janković zaslišan pred sodiščem v sklopu sodne preiskave, sedaj pa je tožilstvo pripravljeno, da vloži obtožnico, še navaja Siol.

To sicer ni edini primer, v katerem se mora zaradi gradnje kompleksa v Stožicah zagovarjati Janković. Teče namreč tudi sojenje v zadevi Stožice, v katerem tožilstvo devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo na škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

Tožilstvo Jankoviću, ki se o očitkih na sodišču še ni izrekel, očita podpis po njihovem mnenju sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najel več kot 50 milijonov evrov kredita. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev.

Janković je pred časom ocenil, da je to, kar mu očitajo, »popolnoma brezpredmetno«. Spomnil je, da javni del Stožic stoji, zasebnemu podjetju, ki je šlo v stečaj, pa da je »očitno zelo dobro pomagal, da je šlo v stečaj«.