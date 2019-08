#portret Milan Krek, specialist javnega zdravja in eden najboljših poznavalcev problematike zlorabe mamil pri nas

Vse okoljske in zdravstvene težave, ki se dogajajo v slovenski Istri ali na Krasu, prej ali slej pridejo do Milana Kreka, ki zadnjih trinajst let vodi koprsko enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Junija ga je skrbel kerozin, zadnja dva tedna se ukvarja še s fekalno onesnaženostjo plaže v Žusterni. S svojo pojavnostjo, avtoriteto in smislom za humor je hitro postal nepogrešljiv člen intervencijske ekipe. Neizmerno je vesel, da so ga komunalci in občinarji vzeli za svojega, čeprav jim je iz laboratorija večinoma prinašal le slabe novice.