Količina zaplenjenih mamil in orožja je največja zaplemba v posameznem dnevu v zgodovini Rio de Janeira. Poleg mamil je policija med drugim zaplenila 30 avtomatskih pušk, 75 granat in pištolo.

Mamila so zaplenili v četrti Mare, kjer je več deset revnih četrti, favel. Tam so dejavne tolpe prekupčevalcev z mamili in oboroženi kriminalci.