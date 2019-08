Prepovedano drogo so odkrili pred dvema tednoma v ladijskem kontejnerju v pristanišču v Hamburgu. Zabojnik je bil na poti iz Urugvaja na Nizozemsko.

V kontejnerju naj bi bila glede na deklaracijo pošiljke soja, cariniki pa so v njem našli še 200 torb z več kot 4200 paketi kokaina.

To je doslej največja količina kokaina, kar so jih kdaj zasegli v Nemčiji. Rekord je doslej držala pošiljka 3,8 tone kokaina, ki so jo odkrili leta 2017 prav tako v Hamburgu.

V zaseženi pošiljki je bil zelo čist kokain, kar pomeni, da bi razpečevalci z redčenjem njegovo količino povečali še vsaj za trikrat. Preprodajalci bi s to količino lahko zaslužili okoli milijardo evrov, ocenjujejo pri nemški carini. Dodali so še, da so zaseženo pošiljko kokaina že uničili iz varnostnih razlogov.