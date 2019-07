Ameriške oblasti so v petek potrdile, da je Guzman v zaporu z maksimalno varnostjo v Florencu v Koloradu. 62-letnega nekdanjega voditelja mamilarskega kartela Sinaloa so že februarja spoznali za krivega vodenja kriminalne združbe, ki je v ZDA tihotapila tone in tone mamil. V sredo mu je sodnik v New Yorku izrekel dosmrtno zaporno kazen.

Guzman je v letih 2001 in 2015 pobegnil iz mehiških zaporov, tokrat pa naj bi bil podoben podvig skorajda nemogoč. Zapor, v katerem se nahaja, je bil zgrajen leta 1994 in je v odročni gorski regiji na zahodu Kolorada. Prostore bo Guzman tam delil s številnimi drugimi "slavnimi" zaporniki, kot so Ted Kaczynski, poznan pod nazivom unabomber, bombni napadalec iz Oklahome Terry Nichols, britanski "napadalec z bombo v čevlju" Richard Reid ter napadalec na bostonskem maratonu Džohar Carnajev, ki čaka na izvršitev smrtne kazni.

Najbolj nevarni zaporniki v omenjenem zaporu lahko svoje male celice iz jekla in betona zapustijo le za 90 minut na dan, pri tem imajo roke in noge vklenjene v verige.

Mehika je sicer Guzmana ZDA izročila v zameno za obljubo, da tožilstvo zanj ne bo zahtevalo smrtne kazni. V ZDA je bil od januarja 2017 zaprt v samici, v celici brez oken, kjer je ves čas gorela luč.

Po takšnem pridržanju bo nov zapor zanj "kot sprehod v parku", je novinarjem v sredo dejal Guzmanov odvetnik Jeffrey Lichtman. Guzman sam je svoje pridržanje v New Yorku označil za "čustveno, psihološko in duševno mučenje".