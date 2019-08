Predsednica je v intervjuju povedala nekaj nenavadnih stvari, na primer, da je njeno družino v času komunizma zaradi njene globoke religioznosti ves čas šikaniral komunistični sistem. Šikaniranje v njenem primeru pomeni, da je moral njen oče mesar ob uveljavitvi nove davčne zakonodaje plačati davek za pet let nazaj, zaradi česar svojim otrokom ni mogel kupiti stanovanja v Zagrebu. S tem je predsednica bolj kot kar koli drugega razkrila dober gmotni položaj svoje družine v času komunizma, saj bi samo z davkom petih let lahko kupili stanovanje. Povedala je tudi, da je njena babica vsak dan kuhala kosilo lokalnemu župniku.

Poleg nerodnosti si je predsednica Kolinda Grabar Kitarović privoščila še opravičevanje dejanj Anteja Pavelića, povedala, da si želi Hrvaško vrniti na pot, ki jo je začrtal Franjo Tuđman, da je vsak, ki je bil ubit ali umrl brez sojenja, nedolžen in da bi v zvezi z žrtvami v taborišču v Jasenovcu morali najprej izvesti popolno forenzično preiskavo, preden bi lahko z gotovostjo trdili, kaj je bilo s tamkajšnjimi žrtvami. Opravičevala je rabo pozdrava »za dom spremni« in se strinjala z urednikom, da sta bila Jugoslavija in komunizem zločin nad Hrvaško in hrvaškim narodom.