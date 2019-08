Hrvaški mediji se sprašujejo, ali je bila predsednica res pijana, ko je na kninski trdnjavi v govoru dejala, da jo grize vest, ker v času Nevihte ni prijela puške in se še sama podala v boj. Pozneje je napačno rekla, da je bila pomočnica glavnega tajnika Združenih narodov, čeprav je imela to funkcijo v Natu, večkrat se ji je med govorom zapletal jezik. Nato se je predsednica pridružila klapi Sv. Mihovil in skupaj z njo prepevala tako na glas, da so lahko hrvaški gledalci v televizijskem prenosu spremljali tudi pogled na predsedničine glasilke.

Morebitno vinjenost je v svojem televizijskem nastopu na N1 neposredno omenil njen predhodnik Ivo Josipović, ki je dejal, da se številni sprašujejo, ali je Kolinda v Kninu pila alkohol. Na to se je odzval premier Andrej Plenković, ki je dejal, da so to težke besede, ni pa zanikal Josipovićevih ugibanj. Podobno so ministri HDZ dogajanje na kninski trdnjavi pojasnili, češ da so predsednico prevzela čustva.

Hrvaški mediji za mnenje sprašujejo psihiatre in psihologe, ki brez alkotesta seveda ne želijo komentirati stanja predsednice. Potrdili pa so, da je bila v Kninu zagotovo evforična, morda tudi zaradi stresa, pod katerim je v času kampanje, ki se je pravkar začela.