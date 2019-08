Na novinarsko vprašanje, ali je po njegovem mnenju predsednica zlorabila ponedeljkovo osrednjo državno slovesnost v Kninu ob dnevu zmage in domovinske hvaležnosti za napoved svoje kandidature, je dejal, da je to ocena dela medijev in njenih kritikov.

Povedala je, "da je na dan zmage prišla kot predsednica in da bo prihajala tudi prihodnjih pet let". Vse ostalo so interpretacije, je pristavil, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po pričakovanjih hrvaških medijev naj bi kmalu tudi uradno napovedala kandidaturo.

Po navedbah časnika Večernji list je kandidatov že 13. Uradno je kandidaturo med drugimi napovedal narodnozabavni pevec in podjetnik Miroslav Škoro, ki je napovedal nastop kot neodvisni kandidat, na Hrvaškem pa ga vidijo kot glavnega tekmeca sedanji predsednici. Kandidaturo je napovedal tudi kandidat največje opozicijske stranke SDP, nekdanji premier Zoran Milanović.

Predsedniške volitve bodo predvidoma konec leta.