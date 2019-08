Medtem ko že nekaj časa poslušamo in beremo, s kako velikimi težavami se srečujejo snovalci novega, jubilejnega 25. filma o tajnem agentu Jamesu Bondu, kar je za tako veliko in slovito franšizo milo rečeno nenavadno, bo prav letos minilo tudi okroglega pol stoletja, odkar je luč sveta ugledal v več pogledih eden najbolj posebnih filmov o 007 med dosedanjimi 24. Leta 1969 je namreč na velika platna prišel šesti Bond z naslovom V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service), ki je bil prvi, v katerem glavne vloge ni odigral legendarni Sean Connery.

A ne le zaradi tega, film je bil poseben tudi zato, ker je njegovo vlogo prevzel dotlej povsem neznani igralec in model George Lazenby, zato, ker je ta do dandanes edini, ki je Bonda upodobil v enem samem filmu, pa zato, ker se v njem James Bond poroči… Še bi lahko naštevali. Z vidika pričujoče rubrike pa je V službi njenega veličanstva poseben tudi zaradi tega, ker je nemara edini film o slovitem tajnem agentu, v katerem precej enakovredno vlogo odigrata dva avtomobila – Bondov zeleni aston martin DBS in rdeči mercury cougar XR7, katerega lastnica je bila Tracy di Vicenzo ali pozneje Tracy Bond, ki jo je upodobila Diana Rigg.

Krmilo prepusti bodoči ženi

Oba avtomobila sta v akciji že na začetku filma, ko se 007 s svojim astonom martinom vozi po slikovitih cestah ob portugalski obali, pri čemer ga prehiti omenjeni rdeči kabrioletski mercury cougar, ki ga malce pozneje zagleda parkiranega ob robu ceste z odprtimi vrati. To seveda pritegne Bondovo pozornost, zato se ustavi, iz predala potegne daljnogled in vidi voznico, ki obupana zakoraka v razburkano morje in se želi utopiti. Bond jo seveda reši, pozneje pa je oba avtomobila v filmu mogoče videti še precej pogosto, pri čemer je zanimivo tudi, da v atraktivnem akcijskem kadru v švicarskih Alpah, v katerem pobegneta pred kriminalci, Bond, zanj nenavadno, brez težav prepusti krmilo cougarja svoji bodoči ženi in ji pomaga le z nasveti. Ko že omenjamo bodočo ženo – do poroke pride ob koncu filma, spet na Portugalskem, ko jo mladoporočenca zapustita, pa ju na cesti ujamejo nepridipravi ravno v času, ko Bond s svojega astona martina odstranjuje rože. Tracy tako strelnim ranam podleže v avtomobilu, pri čemer je zanimivo, da nato astona martina ni bilo v naslednjih kar osmih Bondovih filmih ali skoraj 20 let.

Tudi DBS, ki so ga uporabili v V službi njenega veličanstva, dejansko ni bil nič posebnega. Tako ga ni mogoče videti v nobenem akcijskem prizoru, pri nobeni hitri in vrtoglavi vožnji, pa tudi kakšnih posebnih pripomočkov ni imel. Drugačen je bil le prilagojeni predal pred sovoznikovim sedežem, v katerem je bil omenjen daljnogled, v nasprotju z nekaterimi svojimi predhodniki ni imel niti neprebojnega stekla, kar je bilo nemara tudi krivo za smrt Bondove žene. Za snemanje so pri Astonu Martinu priskrbeli dva primerka DBS, enega so uporabili v studiu, drugega pa na cesti. Dodajmo še, da so pri tem angleškem podjetju ravno pred kratkim najavili proizvodnjo omejene serije (50 primerkov) modela DBS superleggera, za katerega so navdih poiskali prav pri filmskem primerku, med drugim pa se bo lahko pohvalil s kar 725-konjskim motorjem.