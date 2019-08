Po besedah policije je potrebnih le pet minut, da spretni in opremljeni tatovi sezujejo avto, prav prodaja posameznih delov pa postaja vse bolj priljubljena, saj je skorajda nemogoče ugotoviti njihovega novega ponosnega lastnika. Pa čeprav ima ta največkrat prebivališče v Sloveniji. Ukradenih avtomobilov, ki jih prepeljejo v vzhodni del Evrope, najpogosteje po poti skozi Madžarsko v Srbijo, je namreč vse manj. Teh vozil pa praviloma ne razstavijo in prodajo po delih, temveč so novemu lastniku naprodaj v celoti.

Tatvine se tudi sicer najbolj razlikujejo po tem, ali avto razstavijo na dele ali pa ima kupca nekje v tujini. Če ga razstavijo, ga že v šestih urah razrežejo na majhne kose, v nasprotnem primeru, ko gre za nadaljnjo prodajo, pa praviloma ni nikakršnih sledi. Največkrat gre za vozila višjega cenovnega razreda, katerih končna destinacija je nekje južneje na Balkanu, zato se kraja praviloma zgodi nekaj čez polnoč, ko ljudje spijo, ure pozneje, ko se zbudijo in ugotovijo, da njihovega jeklenega konjička ni več na parkirnem prostoru, pa je avto že čez mejo. Vse bolj priljubljen postaja način kraje s pomočjo avtovleke, saj se tatovom v tem primeru ni treba ukvarjati z odklepanjem vozila in drugimi nevšečnostmi.

Čeprav naj bi (novi) avtomobili postajali vse bolj zahtevni za tatvino, je zanimivih pripomočkov in tehnik kraje vse več. Nekatere mejijo na »saj to ni res, pa je«. Mogoče je dobiti denimo ročno uro, ki pri starejših modelih vozil prebere signal ključa. Storilec je blizu in na uri stisne gumb, ko lastnik zaklepa avto, s tem shrani poslan kriptiran signal, potem pa avto odklene z uro. Na črnem trgu se dobijo celo tajne kode za reprogramiranje računalnikov vozil, ki naj načeloma ne bi bile dostopne, saj naj bi jih uporabljali le v tovarni ob izdelavi. Med tatovi pa so tudi takšni, ki s seboj prinesejo avtomobilski računalnik, vlomijo v avto, odprejo pokrov motorja, zamenjajo računalnik, v kontaktno ključavnico nabijejo izbijač in zaženejo avto. Se pa pogosto zgodi tudi, da tatovi, ki želijo ukrasti točno določen avto, prej vlomijo v nepremičnino, kjer večkrat pri izhodnih vratih najdejo ključe avtomobila. Zato velja, da bodite lastniki na to še toliko bolj pozorni.

Na srečo tatvine vozil v Sloveniji niso tako velika težava, saj smo po njihovem številu na 100.000 prebivalcev na repu v Evropi. Kljub temu ni na mestu razmišljanje, mojega pa zagotovo ne bodo ukradli. Raje se potrudimo, da tatovom dela ne olajšamo, temveč jim ga otežimo. Že enostavna mehanska blokada menjalnika ali volanskega sistema lahko po besedah strokovnjakov marsikoga odvrne od tatvine. Šok ob prizoru, ko avta ni na parkirnem prostoru, in ob zavedanju, da so ga ukradli, je namreč prevelik.