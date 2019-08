Zakaj dvojčka? Morda se komu takšna oznaka zdi celo krivična, a po drugi strani gre za v marsičem podobna avtomobila. Poleg koncernskih povezav, ki prinašajo kup skupnih komponent, gre v obeh primerih za velika športna terenca (4,74 metra je dolg tarraco, 4,7 kodiaq, oba imata enako medosno razdaljo 2,79 metra), nekateri pa pravijo, da sta si vsaj na daleč malce podobna tudi na zunaj – sami sicer to podobnost komaj opazimo. No, je pa značaj dvojčkov med seboj lahko tudi zelo različen in do neke mere sta ga imela tudi omenjena avtomobila, ki smo ju imeli v »varstvu«. Medtem ko je bil tarraco sicer precej poskočen in živahen ter mu moči pri 190 konjih (140 kilovatih) v dvolitrskem dizelskem motorju niti slučajno ni manjkalo (do stotice je denimo pospešil v okroglih osmih sekundah, hipno se je odzval tudi pri hitrostih, višjih od 100 km/h), je bil testni kodiaq glede tega pač še agresivnejši, močnejši (240 KM/176 kW), hitrejši (7 sekund do stotice). Kar niti ni čudno, saj je šlo za najbolj »športno« različico RS, pri čemer pa je vseeno treba poudariti, da pri običajnih vožnjah zares bistvenih razlik niti ne boste občutili. Morda, če bi se z obema zaganjali v ovinke, čemur pa navadne ceste tako in tako niso namenjene, obenem pa sta oba v vsakem primeru na tem področju »omejena« že zaradi svoje »postave«, zatorej tudi RS ne more ponuditi takšnih užitkov, kot nižji podobno močni avtomobili. Oba sta tako predvsem udobna velika potovalna avtomobila, pri katerih se je nemara čutila kakšna luknjica na cesti več, kot bi pričakovali, za dodatno lagodje pa so poskrbeli še štirikolesna pogona in odlična sedemstopenjska samodejna menjalnika DSG, v kombinaciji s katerim nam je malce močnejši kodiaq porabil tudi malce več goriva: v povprečju 8,5 litra dizla na 100 kilometrov, tarraco pa dobrih 8.

Jasno, kodiaq poleg omenjenega na svojo »športnost« nakazuje tudi s svojo zunanjo podobo, a je tudi tu treba dodati, da tarraco v osnovi deluje precej agresivneje, bolj dinamično in športno od običajnega kodiaqa, zato ga po tej plati športnejši kodiaq RS le »ujame«. Se pa zato razlika bolj opazi pri nekaterih detajlih v notranjosti, denimo pri odličnih športnih, a vseeno še bolj kot to izjemno udobnih kodiaqovih prednjih sedežih (tudi tarracovi so sicer zelo dobri), posameznih materialih, šivih… In ne nazadnje pri zvoku – pri škodi so namreč pri športni različici kodiaqa poskrbeli tudi za »športnejši« zvok motorja, ki se ga v kabini sliši dodatno umetno poudarjenega. To jim je uspelo narediti na zelo prijeten in na srečo niti malo moteč način. Kar zadeva voznikovo okolje, je treba dodati še, da je imel za naš okus tarraco bolje razporejene in dosegljive nekatere odlagalne prostore, oba osrednja zaslona na dotik pa sta bila precej dobro odzivna. Digitalni so pri obeh tudi merilniki za volanom, kar je vsekakor dobrodošlo in pohvalno, nista pa ne eden ne drugi idealna, saj bi lahko omogočala še več prilagodljivosti po zgledu nekaterih koncernskih modelov drugih (nemških) znamk. A razlika pač mora biti, pri čemer nekaj več različnih možnosti, tudi v povezavi z navigacijo, vseeno omogoča seat.

Če se v notranjosti za hip preselimo še proti zadku, lahko ugotovimo, da je v drugi vrsti veliko prostora tudi za tri povprečno velike odrasle potnike, testni tarraco pa je ob tem premogel še dodatna sedeža v tretji vrsti, ki se potopita v dno prtljažnika. Na njiju se bosta za silo lahko prevažala manjša otroka, višji pa ne. Se pa prtljažnik pri tem skrči na komaj uporabnih 230 litrov, medtem ko ima ob petih sedežih seat prostornino gromozanskih 700, škoda pa prav tako ogromnih 650 litrov. Skratka, oba sta lahko odlična družinska avtomobila, po tej plati jima ne manjka prav nič.

Kot jima ne niti pri opremi. Oba, tarraco z opremo xcellence in kodiaq kot RS ter z obema opisanima motorjema, spadata na sam vrh cenika posameznega modela. Ker je kodiaq vseeno močnejši in bolj »poseben«, pa je logično tudi, da je nekaj dražji. Tako stane 45.615 evrov, tarraco pa 39.464. Ni malo, a je glede na vse, kar nudita, to pač realna cena z vrha ponudbe. Obenem pa se oba z različnimi kombinacijami motorjev in opreme da dobiti tudi precej ugodneje. Več pa v sklepu.