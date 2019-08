Ali tudi kar 92 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Je pa po drugi strani treba poudariti, da tudi tako zelo izboljšane številke še vedno pomenijo, da je skupni delež prodanih električnih avtomobilov na svetovnem trgu manjši od dveh odstotkov.

430.700 povsem električnih avtomobilov so v prvi polovici letošnjega leta prodali na Kitajskem, ki je daleč največji svetovni trg za tovrstna vozila. Drugače povedano omenjena številka namreč pomeni, da so tam prodali 56 odstotkov vseh električnih vozil, ki so šla v prodajo v prvih šestih mesecih leta. 23 odstotkov so jih medtem prodali v Evropi, 17 v Kanadi in Združenih državah Amerike, le 4 odstotke pa drugod po svetu.

166.000 električnih vozil znamke Tesla so po svetu prodali v prvi polovici leta, s čimer je to najbolje prodajana znamka tovrstnih vozil. Na drugem in tretjem mestu sta pri nas malo znani kitajski znamki BYD (96.000 prodanih vozil) in Baic (52.000), četrti je Nissan (47.000). Med posameznimi modeli je prvi Teslin model 3 s

134.000 prodanimi primerki, drugi je BYD E5 (55.000) in tretji baic EU (41.000), od nam znanih primerkov pa so med deseterico na 4. mestu nissan leaf (35.000), na 6. renault zoe (25.000) in mesto za njim hyundai kona (24.000).

Velikost Tesline flote vozil na cestah po vsem svetu se je v zadnjem letu spet podvojila. Noro se mi zdi, da domala vsako leto podvajamo proizvodnjo v primerjavi z letom prej. (Elon Musk, prvi mož Tesle)

173.237 električnih avtomobilov so prodali na 23 največjih evropskih trgih (države EU in EFTA). Največ na Norveškem (36.255 električnih avtomobilov), v Nemčiji (32.990) in Franciji (24.289).

37,1-% delež prodaje med vsemi avtomobili zavzemajo električni štirikolesniki na Norveškem, ki je po tej plati daleč pred vsemi. Že pri drugi Nizozemski namreč zavzemajo »le« 6,5 odstotka prodaje, pri tretji Švedski pa 4,8 odstotka.

Padec prodaje avtomobilov z dizelskimi motorji je v Evropi še naprej višji od rasti prodaje električnih avtomobilov. Da bi se res utrdili na evropskem trgu in na njem spremenili svoj položaj, bi moralo biti ravno obrnjeno, torej bi morali električni avtomobili privabiti še več kupcev. Če se to ne bo zgodilo, ne bomo mogli trditi, da so električni avtomobili v polni meri izkoristili dizelsko krizo. (Felipe Munoz, Jato Dynamics)