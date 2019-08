Epsteina so v soboto našli mrtvega v njegovi celici v New Yorku. Smrt 66-letnika je sledila petkovi objavi vrste dokumentov, ki so razkrivali več o tem, kako naj bi med letoma 2002 in 2005 delovala njegova mreža trgovine z dekleti za spolno izkoriščanje.

Newyorški župan Bill de Blasio je Epsteinovo smrt označil za "preveč priročno", poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Številni se sprašujemo, kaj je vedel?" je dejal de Blasio. "Koliko drugih milijonarjev in milijarderjev je bilo del nezakonitih aktivnosti, v katere je bil vpleten?"

Pred tem je de Blasio na Twitterju zapisal: "Nekateri od najbogatejših ljudi na svetu so zagrešili grozljiv zločin. Če so za sekundo pomislili, da jih ne bodo odkrili, ker je Jeffrey Epstein mrtev, se močno motijo."

Kongresnica iz vrst demokratov Alexandria Ocasio-Cortez je prav tako tvitnila: "Potrebujemo odgovore. Veliko odgovorov."

Na spletnih omrežjih se širijo teorije, da je Epsteinova smrt posledica potencialne objave imen uglednih ljudi, ki naj bi bili povezani z njegovimi zločini. Med njimi se omenjata nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in britanski princ Andrew.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem delil zapis komedijanta Terrenca Williamsa, ki je povezoval Clintona z Epsteinovo smrtjo. Delil je tudi tvit iz nepreverjenega računa, ki navaja, da si je sam vrh demokratov, vključno s Clintonom, privoščil "zasebne izlete na Epsteinov otok pedofilije".

Konec julija so Epsteinu po obravnavi na sodišču v New Yorku zavrnili možnost izpustitve z varščino. Zavrnil je vse obtožbe, grozilo pa mu je 45 let zaporne kazni.

Epstein je sicer skušal narediti samomor že konec julija. Mnogi se sprašujejo, kako si je lahko vzel življenje kljub temu, da so ga po poskusu samomora nekaj časa nadzorovali.

Razvpiti milijonar je od leta 1999 do leta 2007 spolno občeval z mladoletnicami, ki so mu jih priskrbele podrejene uslužbenke, kasneje pa tudi mladoletnice, s katerimi je že imel spolne odnose. Zalomilo se je pri 14-letnici, ki ga je leta 2005 prijavila policiji, preiskava pa je odkrila okrog 30 podobnih žrtev.

Epsteinovo smrt preiskuje ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.