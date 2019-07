Milijoni na računu in prijatelji na visokih položajih v zaporu ne pomagajo kaj dosti. To je lekcija, ki se jo je na boleč način naučil ameriški finančnik in bogataš Jeffrey Epstein, ki je zaradi obtožb spolnih napadov na mladoletnice od 6. julija v priporu. Prejšnji teden so ga na tleh celice našli na pol nezavestnega, v joku in z domnevnimi lažjimi poškodbami vratu. Ni znano, ali si je skušal sam vzeti življenje ali pa mu je pri delanju zanke kdo »pomagal«. Obtoženi pedofilije so namreč na dnu hierarhije zapornikov. Zaradi ponovitvene nevarnosti, vplivanja na priče in nevarnosti pobega je newyorški sodnik zavrnil Epsteinovo prošnjo za varščino – ponujal je do sto milijonov dolarjev – tako da bo na sojenje namesto v udobju manhattanske vile ali zasebnega karibskega otoka počakal kar v celici. Stran od milijonov in prijateljev na visokih položajih, ki so se nekoč z veseljem kazali v njegovi družbi.

Trump ni njegov občudovalec

Danes je bolje, da v preteklosti že obsojenega pedofila ne poznate ali da tega vsaj ne razglašate naokrog. »Sprla sva se, nisva govorila že vsaj petnajst let. Nisem njegov občudovalec,« se je po aretaciji bogataša od njega ogradil Donald Trump. Kar razumljiv odziv ameriškega predsednika, a vendar naj bi bila nekoč kar dobra kolega, združena v ljubezni do denarja in lepotic. Trump ga je leta 2002 v intervjuju za revijo New York pohvalil, da je »odličen poba«. »Zelo zabavno je biti v njegovi družbi. Govori se, da ima lepotice skoraj tako rad kot jaz, le da so njegove veliko mlajše,« ga je podražil. Epstein se je naokrog še rad pohvalil, da je ravno on bodočemu predsedniku predstavil Melanio.

Epstein je bolj znan kot dolgoletni prijatelj nekdanjega demokratskega predsednika Billa Clintona, ki se je večkrat pustil peljati v njegovem zasebnem letalu, pomenljivo poimenovanem Lolita Ekspres. Milijonar naj bi se na veliko družil tudi z britanskim princem Andrewom, ki ga je večkrat obiskal v njegovi 70 milijonov evrov vredni graščini sredi Manhattna. Ravno v njej naj bi zlorabil na desetine deklic, ki so ga prišle »masirat«, vilo pa zapustile s plačilom za drugačne ročne spretnosti. Poleg spolne zlorabe mladoletnic, najmlajša naj bi štela rosnih 14 let, bogatašu očitajo še spolno trgovino z ljudmi in zaroto. Pred desetletjem je za napeljevanje k prostituciji že priznal krivdo, vpisal se je na seznam spolnih prestopnikov, a ker je zvezno tožilstvo kljub gori dokazov odstopilo od pregona pedofilije, je v nočnem in vikend zaporu preživel le nekaj več kot leto dni.