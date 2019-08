Epstein je bil 6. julija obtožen spolnih zlorab in je sojenje moral čakati v priporu, saj mu sodnik ni ugodil plačila varščine. Epstesin je bil zaradi incidenta pred slabimi tremi tedni, ko ga je osebje v zaporu našlo napol nezavestnega in z udrgninami na vratu, premeščen v poseben nadzor, kjer so zaprti zaporniki s samomorilskim nagnjenjem, piše abc.

Okoliščine in čas smrti Epsteina, ki se je soočal z obtožbami spolnega nasilja zaradi katerega mu je grozilo do 45 let zapora, niso znane. Kot navajajo nekateri ameriški mediji naj bi se Epstein obesil, njegovo truplo pa so našli danes zjutraj.