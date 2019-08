»Rekel sem mu, da nas to ne vodi nič bližje k miru,« je dejal Zelenski. Putina je pozval, naj prosi proruske separatiste, da prenehajo ubijati ljudi. »To niso igrače,« je dodal.

Ukrajinski predsednik je novinarjem na brifingu še dejal, da je bil današnji pogovor s Putinom dolg. To je bil njun drugi telefonski pogovor, odkar je nekdanji komik zmagal na predsedniških volitvah aprila.

Iz Kijeva so v torek sporočili, da so bili na vzhodu ubiti štirje njihovi vojaki v napadu z granato. To je največje število smrtnih žrtev v enem dnevu odkar je 21. julija v veljavo stopilo premirje, piše AFP.

Zelenski je incident označil za poskus spodkopavanja ukrajinskih prizadevanj v smeri miru ter pozval k čimprejšnjem srečanju s predstavniki Francije, Nemčije in Rusije.

Zelenski si je za enega ključnih ciljev svojega mandata zadal rešitev konflikta na vzhodu Ukrajine, kjer se že pet let spopadajo ukrajinske sile in proruski separatisti. V konfliktu je bilo ubitih že okoli 13.000 ljudi. Rusija zanika neposredno vpletenost v konflikt, na pogovorih pa zastopa separatiste.