Na drugem mestu je Opozicijska platforma - Za življenje, ki je glede na izide več vzporednih volitev zbrala 11,5 odstotka glasov, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Naši glavni prioriteti - in to ponavljam za vse Ukrajince - bosta končanje vojne in boj proti korupciji, ki vztraja v naši državi," je v prvem odzivu na izide vzporednih volitev napovedal 41-letni nekdanji komik Zelenski.

Za 424 sedežev v vrhovni radi so se potegovali kandidati 22 strank. V Ukrajini 225 poslanskih sedežev volijo po proporcionalnem sistemu, preostalih 199 pa v enem krogu po večinskem sistemu. Tokratne volitve so zadnje po mešanem sistemu.

Enodomna vrhovna rada ima petletni mandat, šteje pa 450 sedežev, med katerimi jih bo 26 ostalo nezasedenih, saj pripadajo Krimu in območjem na vzhodu države, kjer danes niso volili.