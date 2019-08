Arso zaradi fekalnega onesnaženja odsvetuje kopanje v Žusterni

Zaradi zaznanega fekalnega onesnaženja Agencija RS za okolje (Arso) in Nacionalni institut za javno zdravje do nadaljnjega odsvetujeta kopanje med kopališčem Žusterna pri Kopru in kopalnim območjem Žusterna - Avtokamp Jadranka.