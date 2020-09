Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak po preučitvi dokumentacije in na podlagi sklepa uradniškega sveta, s katerim je komisija ugotovila, da Slatinšek izpolnjuje natečajne pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren kandidat, predlagal, da se ga imenuje na ta položaj.

Vlada je danes imenovala tudi direktorico Inštituta za vode RS. To je postala dosedanja vršilka dolžnosti te funkcije Manca Čarman, in sicer od 11. septembra do 10. septembra 2024 z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ob tem je vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za vode in investicije na ministrstvu za okolje in prostor Bojana Dejaka ponovno imenovala na to funkcijo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja oz. največ do 17. marca 2021. Kot so pojasnili, posebna natečajna komisija za izbor še ni izvedla postopka ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti prijavljenih kandidatov.