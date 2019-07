»Zaljubite se v piranske ulice. Začutite vonj po morju in soli« je le eden od številnih sloganov, s katerimi turistični delavci goste privabijo v obalni biser. Vendar je podoba mesta, ki v času poletne turistične sezone na en kvadratni kilometer gosti tudi 10.000 oseb in nekaj sto pasjih prijateljev, precej drugačna. »V mestu, ki zunaj sezone ne šteje več kot 900 prebivalcev, julija in avgusta pa privabi tudi do 4000 ljudi, je še posebej na udaru čistoča ulic. Veliko je tudi vikend turistov in marsikdo se ne zmeni za ločevanje odpadkov v vrečkah, predvsem pa ne na urnik predajanja teh na ulice. Tako se odpadki odlagajo na ulico ob kateri koli uri, najpogosteje ko zadovoljni najemodajalec gostu pomaha v slovo,« pove Zora Mužinić, predsednica krajevne skupnosti Piran, in pripomni, da je to najpogosteje, ko zaposleni iz podjetja Okolje Piran že opravijo jutranje ali večerno pobiranje. Morda lahko omenimo, da je v zadnjem letu dni mesto Piran dobilo okoli 200 novih enot za oddajanjem gostom. »Ali ti o specifiki pobiranja odpadkov v mestu obvestijo svoje goste, pa je drugo vprašanje,« se sprašuje Mužinićeva.

50 novih podajalcev vrečk za pasje iztrebke Da so umazane ulice v poletnih mesecih velik problem, se odkrito zaveda tudi sredi junija nastavljeni novi direktor podjetja Okolje Piran Gašpar Gašpar Mišič, ki skupaj s svojo ekipo vztraja pri iskanju rešitev za čiste piranske ulice. Čeprav je postalo uriniranje na ulicah predvsem v večernih urah nacionalni šport mladcev, ki prihajajo iz severnoevropskih držav in so spoznali, da je alkohol tu veliko cenejši kot voda pri njih, so problem tudi drugi obiskovalci Pirana. Morda je zato tudi prav, da spomnimo, da v starem mestnem jedru obratujejo tri javna stranišča; prvo na začetku mesta, pri glavni avtobusni postaji (obratuje od 6. do 24. ure), drugo je v centru, pri Zelenjavnem trgu (od 7. do 23. ure), tretje pa na koncu Punte (od 9. do 20. ure). »Kljub javnim straniščem pa se večkrat zgodi, da moramo čistiti človeške iztrebke, da o pasjih ne govorimo, zato bomo po celi občini dodali 50 novih podajalcev vrečk za pasje iztrebke, poleg 34, ki so že nameščeni na lokacijah po občini,« odgovarja Mišič. Seveda pa bo svoje delo moralo opraviti tudi mestno redarstvo. Na občini Piran so zapisali, da je v primerih, ko redarji ugotovijo, da skrbnik psa nima na povodcu, v žepu pa nima vrečke za pasje iztrebke, predvidena globa v višini dvesto evrov. Samo letos so jo izrekli petim lastnikom.

Gostinci z biološkimi odpadki na ulice Poleg iztrebkov in izločkov pa urejenost piranskih ulic kazijo tudi odpadki, ki so odloženi ob nepravilnih urah, ter maščoba in umazanija na uličnih tlakih, ki jo z nepravilnim ravnanjem povzročajo gostinci. »Pri zagotavljanju javne higiene, kljub omejitvam pri porabi vode, peremo javne površine z vodo iz vodnjaka na Prvomajskem trgu z visokotlačnim čistilnim strojem, ki ga lahko zvlečemo tudi do manj dostopnih ulic,« pove Mišič, ki tudi zagotovi, da bodo pranje v bodoče nadaljevali. Med najbolj obremenjene ulice sodi Gregorčičeva in del na Trgu prvega maja. Kot je razvidno iz odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, bi morali gostinci te med 18. in 20. uro položiti k zadnjim vratom, od koder jih zjutraj odpelje podjetje Biotera. Kot so sporočili iz občine, je občinsko redarstvo julija v dopoldanskem času izvedlo več nadzorov (po izvedenem prevzemu bioloških odpadkov) in ni ugotovilo kršitev. Prav tako so zagotovili, da bo redarstvo nadzor nadaljevalo in bo gostince ob zaznavi kršitev tudi ustrezno sankcioniralo.