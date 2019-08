Četrti krog slovenske nogometne lige bosta drevi ob 19. uri na stadionu Z'dežele odprla Celje in Bravo. Celjani so med največjimi dolžniki uvoda v sezono, saj so osvojili le dve točki za remija na domačem stadionu z Muro in Aluminijem. Trenerju Dušanu Kosiču se ponavlja lanska sezona, ko je potreboval kar osem krogov, da je dosegel prvo zmago. Celjani delajo grobe napake v obrambi, kjer jih rešuje vratar Metod Jurhar, v napadu pa so po poletni prodaji Rudija Požega Vancaša v Maribor, s čimer so sicer napolnili blagajno, premalo nevarni za gol tekmeca. Pri Celjanih je od daleč opazna nesproščenost, ker so igralci podlegli pritisku rezultata.

Novinec Bravo je v tretjem krogu proti Taboru iz Sežane, neposrednemu tekmecu za obstanek, osvojil prve tri točke, kar je v ekipo prineslo mir in samozavest. »V Celju nas čaka nova lepa preizkušnja, večerni termin, odličen stadion in zelo kakovosten nasprotnik. V ligi lahko vsak premaga vsakogar, zato bomo oboji imeli svojo računico. Ker obe ekipi gojita podoben slog nogometa, pričakujem zanimivo srečanje. S prejšnjih tekem moramo ohraniti energijo in nepopustljivost, narediti pa korak naprej v taktični disciplini. S Sežano smo odigrali odličen prvi polčas in takšno predstavo želimo raztegniti na vseh 90 minut,« je povedal trener Brava Dejan Grabič, ki bo v napadu stavil na navdih in iznajdljivost Ganca Ibrahima Arafata Mensaha. Za Bravo je igral že v tretji ligi, v lanski sezoni pa je z razigranostjo in gibljivostjo navduševal v majici Aluminija.

Verjetni postavi – Celje: Jurhar, Stojinović, Zaletel, Travner, Vidmajer, Pungaršek, Pišek, Lotrič, Novak, D. Štraus, Božič. Bravo: Gril, Ihbeisheh, Brekalo, Zec, Vrljičak, Agboyi, Žinko, Matko, Kirm, Križan, Mensah. Naš namig: 1.