Amos Burn se je rodil na silvestrovo leta 1848 v Hullu v Yorkshiru. Že pri trinajstih je odrinil v Liverpool, kjer je postal vajenec pri velikem trgovcu z bombažem. Tam se je srečal s šahom, se leta 1867 včlanil v liverpoolski šahovski klub in začel napredovati ob partijah z znanim mojstrom Johnom Owenom. Po treh letih je presenetil vse poznavalce, saj si je na vseangleškem turnirju v Londonu delil prvo mesto. Odtlej je bil med najboljšimi šahisti na Otoku, med nastopi pa je včasih minilo po več let zaradi službenih obveznosti.

Nov korak je Burnu uspel po dolgem premoru leta 1886, ko je z Blackburnom senzacionalno osvojil turnir britanske zveze. Za njim so bili mojstri svetovnega formata: Gunsberg, Mason, Mackenzie, Zukertort. Tako je postal gost velikih turnirjev. V New Yorku leta 1889 je bil peti, pa zmagal v Amsterdamu pred Laskerjem in bil drugi v Breslauu. Zdaj je bil med prvo svetovno deseterico, a spet se je vmešala služba. Po vrnitvi k šahu leta 1895 je Amos dolgo čistil rjo s svoje igre, leta 1898 pa z zmago v Kölnu pred Čigorinom in Charousekom dosegel uspeh kariere. Še so sledili uspehi, leta pa so počasi jemala davek.

Burn je aktivno igral do leta 1912, leto zatem pa bil izbran za urednika kultne šahovske rubrike v časniku The Field, ki jo je desetletja pred tem vodil Steinitz. Amos se je tako preselil v London. Leta 1925 je sedel pri analizi partij za svojo rubriko, ko ga je izdalo srce. Njegovo ime nosi varianta Francoske obrambe. Burn je premagal svetovna prvaka Wilhelma Steinitza in mladega Aleksandra Aljehina in tudi prav vse najboljše šahiste zadnje četrtine 19. stoletja – z izjemo Emanuela Laskerja.