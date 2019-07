Ustanoviteljica protestnega gibanja Petki za prihodnost je v tvitu še pojasnila, da so ji ponudili potovanje na 18,3 metra dolgi jadrnici Malizia II. Plovilo je opremljeno s sončnimi celicami in podvodnimi turbinami, ki omogočajo potovanje čez Atlantik brez ogljičnega odtisa.

Najstnica se namerava udeležiti podnebnega vrha ZN v New Yorku 23. septembra. V tem mestu se namerava udeležiti tudi podnebnih protestov, napovedanih med 20. in 27. septembrom. Obiskala bo tudi Kanado in Mehiko, decembra pa se bo udeležila okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah v čilski prestolnici.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij bo najstnica prvič potovala v Severno in Južno Ameriko, odkar je lani poleti začela tedenske proteste za ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam. Da bi lahko šla na pot, si bo v šoli vzela prosto.