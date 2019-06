Greta Thunberg z letom šolskega premora

Najbolj prepoznavna podnebna aktivistka, najstnica Greta Thunberg, v teh dneh zaključuje deveti razred osnovne šole. Še nekaj tednov guljenja šolske klopi jo čaka pred počitnicami. Te za Thunbergovo ne bodo trajale zgolj dva meseca, temveč si jih bo podaljšala; 16-letno dekle se je namreč odločilo, da si bo pred nadaljevanjem izobraževanja na srednji šoli vzelo leto dni premora. V tem času se bo povsem posvetila nadaljnjemu boju proti podnebnim spremembam. Najprej se bo kot slaba vest onesnaževalcev sveta udeležila septembrske generalne skupščine Združenih narodov, zatem pa decembra še mednarodne konference o podnebnih spremembah v Santiagu de Chile. Ob vseh nastopih na različnih forumih – letos je govorila na podnebni konferenci v Katovicah in svetovnem gospodarskem forumu v Davosu – je le stežka usklajevala svoje šolske obveznosti. Kot pravi Thunbergova, se je težko odločila, da si vzame premor pri šolanju. Svoje aktivnosti bo v prihodnjem letu še okrepila. »Leta 2020 nam mora uspeti krivuljo izpustov strmo obrniti navzdol. Le tako bomo lahko dosegli to, da se ozračje ne bo segrelo za več kot 1,5 ali 2 stopinji,« je dejala za švedski časopis Dagens Nyheter. Ko je konec maja nagovorila šolarje in dijake, ki so na Danskem izostali od pouka, da bi se udeležili globalnega podnebnega protesta, je o šolanju govorila zelo spoštljivo. »Popolnoma noro je, da so stvari prišle tako daleč, da morajo otroci žrtvovati izobraževanje zaradi neaktivnosti voditeljev in večine odraslih.« Tisti petek je po vsem svetu zaradi zdaj že tradicionalnih petkovih podnebnih protestov od pouka izostalo 2,8 milijona ljudi.