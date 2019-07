Skladba z naslovom The 1975 je javnosti na internetu dostopna od četrtka, naslovili pa so jo kar po imenu skupine. Greta Thunberg v njej odrecitira esej o podnebnih spremembah. V njem trezno in umirjeno opozarja tako na zaskrbljujoče stanje kot na možnosti pozitivnega ukrepanja, najboljša rešitev pa je tako preprosta, da jo lahko razume še majhen otrok: ustaviti moramo izpuste toplogrednih plinov.

Kot navaja BBC, je The 1975 ena najpomembnejših britanskih glasbenih skupin; čeprav je na svojem novem albumu namenila prostor tudi boju proti podnebnim spremembam, je dejstvo, da ima tudi glasbena industrija pri onesnaževanju še vedno veliko vlogo.

Skupina je trenutno na svetovni turneji, v sklopu katere bo imela koncerte v Italiji, Romuniji in Ukrajini pa tudi v Dubaju, Avstraliji in Južni Koreji, zato je zelo verjetno, da bodo člani skupine na prizorišča koncertov leteli, letalski promet pa ima velik vpliv na onesnaževanje okolja. Greta Thunberg pa se bori tudi proti tovrstnemu onesnaževanju, letos je na Svetovni gospodarski forum v Davosu z vlakom potovala kar 32 ur. sta, kul