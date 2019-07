Kot je povedal direktor Boštjan Gaberc, so se z novo pogodbo zavezali k še bolj strateškemu sodelovanju, s čimer računajo na večje možnosti glede dostopa do informacij in znanja, testiranje verzij beta in skupni razvoj novih platform, sodelovanje na področju marketinga, prodaje in izvedbe v državah, kjer Mikrografija še ni prisotna.

Partnerstvo gradijo od leta 2003

Pred 26 leti, ko so v Mikrografiji začeli uresničevati svojo vizijo, so se ukvarjali predvsem z zapisovanjem na mikrofilm in skeniranjem dokumentacije, a se je kmalu pojavila potreba po tem, da se digitalizirani dokument hitro najde in je varno shranjen. Strateškega partnerja so leta 2003 našli v podjetju Easy Software. Gre za mednarodno družbo s sedežem v Nemčiji, ki ponuja specializirano platformo za dokumentne in arhivske sisteme, dodana vrednost sodelovanja obeh strani pa je po besedah Boštjana Gaberca v tem, da je »strankam omogočen dostop do širše mreže strokovnjakov za digitalizacijo in uporaba izvirnih rešitev, ki olajšujejo izzive digitalizacije«.

Sodelovanje krepijo s približno vsakoletno 15-odstotno rastjo prihodkov, postali pa so tudi eden največjih partnerjev zunaj nemškega trga. V začetku letošnjega leta je družba Easy Software Mikrografiji podelila tudi nagrado za najbolj inovativen projekt – za razvoj rešitve za upravljanje dokumentov mDocs. »Z Mikrografijo smo v vzhodni Evropi našli dolgoročne partnerske odnose. Na tem področju podpirajo pomembne stranke, kot sta Petrol in Merkur Osiguranje. S podpisom partnerskega sporazuma in novega partnerskega programa bomo bistveno okrepili naše skupne prodajne in trženjske aktivnosti ter dodatno okrepili naše sodelovanje za prihodnost,« pravi Dieter Weisshaar, generalni direktor podjetja Easy Software.