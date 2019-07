Ameriške oblasti so v petek potrdile, da je Guzman v zaporu z maksimalno varnostjo v Florencu v Koloradu.

62-letnega nekdanjega voditelja mamilarskega kartela Sinaloa so že februarja spoznali za krivega vodenja kriminalne združbe, ki je v ZDA tihotapila tone in tone mamil. V sredo mu je sodnik v New Yorku izrekel dosmrtno zaporno kazen.

Guzman je v letih 2001 in 2015 pobegnil iz mehiških zaporov, tokrat pa naj bi bil podoben podvig skorajda nemogoč.

Zapor, v katerem se nahaja, je bil zgrajen leta 1994 in je v odročni gorski regiji na zahodu Kolorada. Prostore bo Guzman tam delil s številnimi drugimi »slavnimi« zaporniki, kot so Ted Kaczynski, poznan pod nazivom unabomber, bombni napadalec iz Oklahome Terry Nichols, britanski »napadalec z bombo v čevlju« Richard Reid ter napadalec na bostonskem maratonu Džohar Carnajev, ki čaka na izvršitev smrtne kazni.