Včerajšnji izrek kazni nekdanjemu zloglasnemu vodji mehiškega kartela Joaquinu El Chapu Guzmanu v New Yorku je bil bolj ali manj samo formalnost. Po dolgoletnem lovu so ameriške oblasti zahtevale in pričakovale dosmrtni zapor (plus dodatnih 30 let) za 62-letnika, ki so ga februarja letos že spoznali za krivega vodenja enega najbolj neusmiljenih mehiških kartelov, Sinaloe, pranja denarja, ter kar četrt stoletja trajajočega tihotapljenja in preprodaje na stotine ton kokaina, heroina, metamfetamina in marihuane v ZDA. El Chapo, ki je zaradi svoje nizke rasti dobil vzdevek »Kratki«, bo zaradi svoje krvoločnosti in neusmiljenosti v zaporu umrl.

»To je psihološko, čustveno in duševno mučenje 24 ur na dan,« je s pomočjo prevajalca pred izrekom kazni Guzman komentiral bivanje v ameriškem zaporu. Od izročitve ZDA, ko so te Mehiki morale obljubiti, da smrtne kazni ne bodo zahtevale, je El Chapo živel v samici strogo varovanega zapora na spodnjem Manhattnu. Večkrat se je pritožil zaradi razmer, v kakršnih živi, najbolj ga moti neprestano prižgana luč v celici.

Po Pablu Escobarju, ki si je v rodni Kolumbiji prislužil malodane status svetnika, je El Chapo drugi najslavnejši, najmogočnejši in največji kralj mamil v zgodovini človeštva. Kartel Sinaloa je leta 1989 pomagal ustanoviti, s trdo roko mu je vladal vse do 2014. Kdor mu je prekrižal pot, je plačal visoko ceno – nekateri so se izvili le z nekaj udarci, drugi so napake plačali s strelom v glavo, tu in tam je kakšnega nasprotnika zakopal celo živega. Na tri mesece trajajočem sojenju so porotniki slišali tudi zgodbo o tem, kako je Guzman najel zdravnika, da bi oživil mučenega rivala. Ko se je ta prebudil, so mu na ušesa nastavili elektrode in mu v želji po pridobitvi informacij izpulili nekaj zob.

Takšne in še bolj krvave zgodbe so februarja polnile stolpiče svetovnih medijev. Porotniki so od 50 zaslišanih prič slišali namige o tem, kako je Guzmanu do zmage v veliki mamilarski vojni pomagala mehiška vlada, zgodbe v slogu telenovel o ženi in ljubicah, tihotapljenju drog v konzervah vložene pekoče paprike, ter dveh njegovih slavnih pobegih izza rešetk. Iz mehiškega zapora je skrit v voziček za perilo pobegnil že leta 2001, trinajst let kasneje se je posebnim pripadnikom mehiške vojske izmuznil, ko jo je z ljubico vred pred njimi gol ucvrl skozi skrivni predor svoje varne hiše, leto kasneje pa je iz zapora pobegnil skozi na roke izkopan predor.