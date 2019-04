29-letna Emma Coronel je morala na sojenju možu v New Yorku prenašati izpovedi njegove ljubice, denarja od tihotapljenja mamil v ZDA več ne bo in treba se bo znajti v dobro dvojčic, ki ju ima z nekdanjim šefom kartela Sinaloa El Chapom.

Idejo o modni liniji je objavila na instagramu, kjer ima 100.000 sledilcev. Vse, ki imajo kakšno dobro idejo, je pozvala, naj stopijo v stik z njeno odvetnico Mariel Colon, ki je zastopala tudi zaprtega moža.

Emma Coronel je bila poleg moža in ljubice zvezda sojenja v Brooklynu in je vzbujala pozornost s tesnimi oblačili, ki so poudarjale obline. Njen mož pa se je najraje oblačil v pisane srajce in teniske, na glavi pa nosil kapo za baseball.

Ideja Coronelove ni ravno originalna, saj je že januarja modno linijo sprožila Alejandrina Gisselle Guzman, ki trdi, da je gangsterjeva hči. Njena modna linija nosi ime »El Chapo 701«, kar nepotrjenemu očetu ne more biti všeč, saj so ljudje v časih, ko je bil na mamilarskem vrhu zaradi uporabe vzdevka El Chapo (kratki), umirali. Številka 701 pa pomeni najvišjo uvrstitev Guzmana na Forbesovi lestvici svetovnih bogatašev.

Guzmana je zvezna porota v Brooklynu februarja spoznala za krivega tihotapljenja mamil v ZDA. Kazen mu bo izrečena junija. Sodili so mu v ZDA, kamor ga je Mehika izročila po obljubi, da ne bo smrtne kazni. Mehika se ga je znebila, ker je dvakrat odmevno ušel iz zapora s pomočjo podkupljenih paznikov.