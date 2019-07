Gre za božični film, v katerem angel varuh glavnemu junaku, ki razmišlja o samomoru, pokaže, kakšno bi bilo življenje v njegovem mestu, če se ne bi nikoli rodil. V filmu so v ospredju teme, kot so skrb za skupnost, pomembnost neoderuških kreditov in zlonamernost pohlepnih bogatašev, zaradi česar je FBI takrat film označil za komunistično propagando.

McCartneyjeva različica zgodbe naj bi na odre prišla konec leta 2020, pri scenariju sodeluje Lee Hall, avtor filmov Billy Elliot in Rocketman. Seveda producenti upajo, da bo tokratna predelava uspešnejša od tiste leta 1986, ki je precej škode utrpela tudi zaradi pridobivanja avtorskih pravic. Tokrat naj s tem ne bi bilo težav, številni pa se veselijo predvsem novih skladb Paula McCartneyja, ki že vse življenje dokazuje, da je mojster preprostih melodij in besedil, ki za vedno ostanejo v spominu.

McCartney je sicer leta 1984 že napisal filmski muzikal Give My Regards to Broad Street, ki pa so ga kritiki raztrgali. Tudi predelava filmske klasike, ki se uvršča med sto najboljših ameriških filmov vseh časov, najbrž ne bo najlažja, zanimivo pa bo videti, ali bo muzikal 74 let po izvirniku še kdo označil za komunistično propagando.

Pripravila Špela Žagar