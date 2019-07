Eden najvidnejših primerov gibanja #MeToo je bil ta teden na ameriškem sodišču ovržen zaradi pomanjkanja dokazov. Igralca Kevina Spaceyja, ki se mu je zaradi številnih obtožb končala igralska kariera, so obtožili otipavanja takrat 18-letnega fanta v nekem baru v Nantucketu v zvezni državi Massachusetts leta 2016. Tožnik naj bi se Spaceyju sicer zlagal, da je star 23 let, nato pa naj bi prišlo do verbalnega nadlegovanja in pozneje otipavanja. Ker tožnik na sojenju ni želel pričati, saj se je skliceval na peti amandma, ki mu daje pravico, da se ne samoinkriminira, je bil primer zdaj ovržen.

Čeprav je bil Spacey obtožen spolnega nadlegovanja in neprimernega vedenja v več primerih, je bil ta edini, ki je končal na sodišču. V primeru, da bi bila Spaceyju dokazana krivda, bi lahko dobil tudi do pet let zaporne kazni. Spacey se je na sojenju izrekel za nedolžnega, mladenič pa se je odločil, da ne bo pričal. Zapletlo naj bi se potem, ko se je obramba osredotočila na njegov mobilni telefon. Na njem naj bi bila kratka sporočila, ki jih je tožnik pošiljal v času dogajanja v baru, in manj kot sekundo dolg videoposnetek, ki naj bi ga tožnik poslal svojemu dekletu. Čeprav je obramba pridobila sporočila, poslana s telefona, je zdaj zahtevala še preiskavo dejanskega telefona, ki pa je v vmesnem času izginil.

Po mnenju igralčevih odvetnikov bi vsebina na telefonu lahko dokazovala Spaceyjevo nedolžnost, sumili pa so tudi, da je tožnik s telefona izbrisal nekaj gradiva, kar je tožnik sicer zanikal. Pravni zastopnik tožnika je po koncu sojenja dejal, da je njegova stranka pokazala veliko poguma v izjemno težki situaciji. Tožnik je ta mesec tudi opustil civilno tožbo proti igralcu.

Kevin Spacey je ena najvidnejših filmskih osebnosti, katere kariera se je praktično končala zaradi gibanja #MeToo. Novembra 2017 ga je več ljudi obtožilo spolnega napada in nadlegovanja, med njimi tudi igralec Anthony Rapp, ki je trdil, da ga je Spacey nadlegoval leta 1986, ko je bil star 14 let, Spacey pa 26. Spacey je tako kot druge tudi to obtožbo zanikal in dejal, da se dogodka ne spominja, a da se opravičuje. Kmalu zatem je razkril, da je homoseksualec, kar so številni interpretirali kot neprimeren poskus, da omili situacijo.

Potem ko je Spaceyja spolnega nadlegovanja obtožilo še nekaj sodelavcev pri seriji House of Cards, je Netflix igralca odpustil, njegov lik ameriškega predsednika Franka Underwooda pa so v seriji ukinili. Spacey se je na to odzval prek videa, ki ga je objavil na twitterju, v njem pa je z naglasom, značilnim za lik Franka Underwooda, dejal, da verjetno vsi komaj čakajo, da bo priznal vse, kar mu očitajo, a da tako kot v politiki tudi v življenju nasploh ni tako preprosto. »Saj ne bi verjeli najslabšega, če ne bi imeli dokazov?« se je spraševal igralec. Spaceyja so naknadno izbrisali tudi iz filma All the Money in the World.

Čeprav je bil edini primer, zaradi katerega je Spacey pristal na sodišču, ovržen, pa to še ne pomeni, da je igralčevih skrbi konec. Spaceyja so namreč pred kratkim zaslišali tudi preiskovalci londonske policije v zvezi z domnevnimi spolnimi napadi, ki naj bi se zgodili v Veliki Britaniji. Scotland Yard naj bi namreč prejel šest obtožb šestih različnih moških, dogodki pa naj bi se zgodili med letoma 1996 in 2013.