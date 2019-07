Primož Roglič dirko spremljal s kavča Kolesarski zvezdnik Primož Roglič se ni udeležil letošnje dirke po Franciji, temveč je dogajanje spremljal pred televizijskim zaslonom. Kot je sporočil s fotografijo na instagramu, mu je družbo pri tem delal mesec dni star sin, čigar ime še kar ni znano javnosti. Roglič je zapisal, da navija za svojo nizozemsko ekipo Jumbo-Visma, le nekaj dni pozneje pa je postalo znano še, da bo z ekipo podpisal novo večletno pogodbo.Špela Grošelj za obletnico dobila jabolko Nekdanja pevka, influenserka in letošnja udeleženka šova Zvezde plešejo je na instagramu sporočila, da sta s partnerjem Gregorjem Kirschem, prav tako influenserjem, ravnokar praznovala drugo obletnico ljubezni. Kirsch je nekdanji osebni trener, lastnik trgovine s proteinskimi dodatki v Radovljici in menda velik ljubitelj vina, za obletnico pa si je vseeno privoščil kos torte. Ni pa ga privoščil svojemu dekletu – Špeli Grošelj je, kot sta prek instagrama sporočila oba, za posladek namenil zgolj eno večje jabolko.Bine Volčič ceni debelo pico Medtem ko se moderni Ljubljančani in ozaveščeni turisti zadnja leta navdušujejo nad gostilnami, ki ponujajo pristne neapeljske pice, si je znani TV-kuhar in gostinec Bine Volčič zaželel nekaj drugega. Obiskal je picerijo Parma v pasaži Maximarketa, kjer pice slovijo po manjšem premeru in debelejšem testu, pečejo pa jih že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Volčič pravi, da je bila izkušnja enaka kot tista izpred dvaintridesetih let – enak okus imata pica in borovničev sok, v kuhinji pa še vedno dela ista gospa.Nuša Derenda posnela duet Tilen Lotrič je tisti vokalist, ki spominja na mlajšo različico Ota Pestnerja in se je v zadnji sezoni oddaje Slovenija ima talent uvrstil v superfinale. Zdaj je posnel duet z Nušo Derenda. Skladba Pokliči me kdaj očitno naslavlja aktualni družbeni pojav izumiranja telefonskih pogovorov, sicer pa sta pevca projekt pospremila tudi z videospotom in na instagramu objavila nekaj promocijskih fotografij. Roka strokovnjaka, tokrat zadolženega za lepotilno obdelavo fotografij, je bila objektivno pretežka, a pevca pretirano zglajeno polt k sreči uravnotežita z nošenjem robustnejšega črnega usnja.Pesnik Jurij Hudolin čaka na piknik S svojim profilom na instagramu dandanes upravljajo celo književniki, na primer ljubljanski pesnik in pisatelj Jurij Hudolin. Doslej je objavil komaj nekaj več kot deset fotografij, za motiv pa si najraje izbere kar samega sebe, občasno v družbi raperja Zlatka Čordića. Na enem od zadnjih posnetkov je pesnik še posebej galantno napravljen in kdo bi utegnil pomisliti, da je z izbiro oblačil in modnih dodatkov pretiraval. Spodaj je namreč zapisal, da čaka na začetek piknika.